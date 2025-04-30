YTÜ'den Yenilikçi Yarış Aracı ICARUS Tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji

YTÜ'den Yenilikçi Yarış Aracı ICARUS Tanıtıldı

YTÜ\'den Yenilikçi Yarış Aracı ICARUS Tanıtıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi, ICARUS adlı elektrikli aracı Polonya'daki yarışlar için tanıttı.

30.04.2025 18:20
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YILDIZ Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AESK), Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon için geliştirdiği son teknoloji ürünü elektrikli yarış aracı ICARUS'u, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katıldığı törenle kamuoyuna tanıttı.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde, tarihi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirilen lansman, akademisyenlerden öğrencilere, sanayi temsilcilerinden kamu yetkililerine kadar pek çok ismi bir araya getirdi. Törende ICARUS'un örtüsü, İstanbul Valisi Davut Gül ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik tarafından kaldırıldı.

AESK ekibi, ICARUS ile sadece teknik bir başarıyla yetinmeyip aynı zamanda sürdürülebilirlik ve yenilikçilik vizyonunu da ortaya koymayı hedefliyor. Polonya'daki yarışta birinciliği hedefleyen ekip, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor.

'ICARUS, MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NE ÖĞRENCİ KATKISININ SOMUT BİR ÖRNEĞİ'

ICARUS'un tanıtım töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülük ettiği Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki yükselişi için güçlü bir vizyon sunduğunu belirtti. Öğrencilerin projeleriyle bu vizyona değerli katkılar sunduğunu ifade eden Vali Gül, "ICARUS aracıyla öğrencilerimizin başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısında en kritik faktörün insan kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Gül, "Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kurumlar, yetiştirdikleri nitelikli mühendislerle bu hedefe ortak oluyor. Tüm akademisyenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ POLONYA'DAN BİRİNCİLİKLE DÖNMEK'

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise 21 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü öğrenci kulüplerinden biri olan Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) ICARUS aracının tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, kulübün bugüne kadar bilim ve mühendislik alanında ortaya koyduğu başarıların, üniversitenin vizyonunu yansıttığını belirtti.

Elektrikli, hidrojenli ve otonom araçlar geliştirerek hem ulusal hem uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden AESK'nin güçlü bir teknik ve kültürel miras taşıdığını vurgulayan Rektör Debik, "ICARUS, bu birikimin ve ekosistemin üzerinde yükseliyor. Bugün burada tanıttığımız araç; sadece bir mühendislik ürünü değil, aynı zamanda öğrencilerimizin hayal gücünü, azmini ve disiplinli çalışmasını temsil ediyor" dedi.

Kulübün, her yıl 2'si uluslararası olmak üzere toplam 6 büyük yarışmaya katılarak önemli tecrübeler kazandığını dile getiren Debik, "Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te Nova aracımız performans ve yerlilik birinciliği aldı. Shell Eco-Marathon'da ise Vega aracımızla Avrupa 4.'lüğü ve 5.'liği elde ettik. Şimdi hedefimiz daha büyük: Polonya'dan birincilik ödülüyle dönmek" ifadelerini kullandı. Rektör Debik, öğrencilere ve danışman akademisyenlere olan güvenini de yineleyerek, "Bu başarıyı elde edeceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

TEKNİK MÜKEMMELİYET VE İNOVASYON

Yoğun Ar-Ge çalışmaları, sayısız tasarım optimizasyonu ve üstün bir takım ruhuyla hayata geçirilen ICARUS, sürdürülebilir mühendislik anlayışının ve genç mühendislerin yenilikçi gücünün somut bir kanıtı olarak pistlere çıkmaya hazırlanıyor.

ICARUS, önceki nesil araçlara kıyasla önemli teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Geliştirilmiş aerodinamik yapısı, özellikle kapalı ön teker tasarımı sayesinde hava direncini yüzde 30 oranında azaltıyor. İnovatif ve hafif malzemelerin kullanımıyla aracın gövdesi yüzde 36 daha hafif hale getirilirken daha estetik ve akıcı dış hatlara kavuştu. Enerji verimliliği odaklı geliştirmeler kapsamında batarya güç yoğunluğu yüzde 10 artırılırken yine yüksek verimliliğe sahip yeni motor sürücüsü de entegre edildi. Ayrıca, yüzde 20 daha hızlı veri aktarımı sağlayan gelişmiş telemetri sistemi, yarış sırasında anlık veri takibi ve stratejik karar alma süreçlerini optimize ediyor.

ULUSLARARASI ARENADA ZİRVE HEDEFİ

YTÜ AESK ekibi, ICARUS ile gözünü uluslararası platformdaki en prestijli verimlilik yarışlarından biri olan Shell Eco-Marathon'a dikmiş durumda. Önceki araçları Vega ile elde ettikleri Avrupa 5'nciliği ve 4'ncülüğü gibi başarıların ardından, ICARUS ile hedeflerini büyüten ekip, Polonya'da düzenlenecek yarışlarda birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye'ye gurur yaşatmayı amaçlıyor. Ekip, bu projeyle geleceğin ulaşım teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Polonya, Eğitim, Enerji, Shell, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji YTÜ'den Yenilikçi Yarış Aracı ICARUS Tanıtıldı - Son Dakika

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