Aksu\'da 10. Meyve Fuarı Başladı

Turizm

ÇİN'in Sincan Uygar Bölgesi'ndeki Aksu kentinde 10'uncu Sincan Özel Meyve Fuarı başladı. Aynı zamanda 2'nci Aksu Elma Kültür Turizmi Toplama Sezonu'nun açılış yapıldı. 3 gün sürecek fuar, ilk günden yoğun ilgi gördü. Çevre kentler ve ilçelerden gelen insanlar yöresel lezzetlerin tadına bakıp, geleneksel dans gösterilerini izleyerek keyifli bir gün geçirdi.

Aksu Tarım Medya Grubu Ltd. tarafından organize edilen fuarda elma başta olmak üzere, armut, ceviz, kayısı, üzüm, hurma gibi Aksu'nun öne çıkan lezzetleri tanıtıldı. Ayrıca, yöresel kıyafetler, eşyalar, dans gösterileri ve yemekler de katılımcıların beğenisine sunuldu. Ekim, bölgede meyvelerin olgunlaştığı altın ay olarak tanımlanıyor o nedenle de fuar bu ay yapılıyor.

İLK GÜNDEN İLGİ YOĞUNDU

Elma ve kayısının memleketi olarak tanımlanan Aksu'daki fuar merkezinde düzenlenen görkemli açılış törenine çok sayıda devlet yetkilisi, iş insanları, sanatçılar, yöneticiler, yerel halk, çevre il ve farklı ülkelerden basın mensupları katıldı.

Organizasyon, Sincan'ın özel meyveler temalı ilk il düzeyindeki kapsamlı fuar olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda fuar Aksu'nun en yüksek standarttaki, büyük ve etkili meyve fuarı olarak kabul ediliyor.

'Meyveler dünyayı doldurur, hasatı birlikte kutlar ve kazan-kazan Aksu'dur' temasıyla düzenlenen fuarda, katılım, sinerji, profesyonellik, pazarlanabilirlik, güvenlik gibi ilkeler ön plana çıkıyor.

FUAR, 16 ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Etkinlik kapsamında, konferanslar, meyve endüstrisinin gelişimi üzerine yuvarlak masa toplantısı, 10'uncu yıla özel gala yemeği, üniversite öğrenciler ve girişimcilerin katıldığı canlı yayın, otomobil, beyaz eşya, konut, tarım makineleri ve yemekleri fuarları yapılıyor. 16 önemli etkinliği olduğu fuar 20 Ekim'de sona erecek. Bu etkinliklerle Aksu'yu tanımak ve köprü kurmak amaçlanıyor.

500 KATILIMCI STANT AÇTI

Yaklaşık 20 bin metrekarelik sergi alanı ve çeşitli türlerde 500'den fazla katılımcının stant açtığı fuarda yedi ilçe ve iki şehrin sergi alanları, İyi Yaşam müzesi, somut olmayan kültürel miras sergi alanı, e-ticaret sergi alanı, kültür turizm sergi alanı gibi bölümlerden oluşuyor.

53 FARKLI ÜRÜN TANITILIYOR

Etkinlikte stant açanlardan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Aksu Bölgesi Xinhe İlçesi Kırsal Bölge Canlandırma Hizmet Merkezi Başkan Yardımcı Liu Huan, "10 yıldır yapılan fuar şenlik haline geldi. Bizim için de çok değerli fırsatlar sunuyor. Fuara katılanlardan ürünlerimize ilişkin çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. 15 işletmenin 53 farklı ürününü burada tanıtıyoruz. İlçemizin güvercini meşhur, artık bir marka haline geldi. Yılda 8 milyon güvercin yetiştiriyoruz. Çeşitli gıda ürünlerinde kullanıyoruz" dedi.

EN ÇOK TALEBİ ELMA GÖRÜYOR

Aksu Xianfeng Meyve şirketinden Kadir Taxi ise "Standımıza ilgi yoğun oldu. Biz elma, armut ve ceviz üreten bir firmayız. En çok talep edilen ürünümüz elma. Misafirler ürünlerin tadına bakıp genelde beğeniyor biz de ilgiden memnunuz" diye konuştu.

'TÜRK ŞİRKETLERLE İŞ BİRLİKLERİNE AÇIĞIZ'

Bir başka şirket yöneticisi Hui Zhou da "10'uncusu yapılan fuara yedinci kez katılıyoruz. Her fuar sonrası çok fazla sipariş alıyoruz. O nedenle genelde fuarda oluyoruz. 13 yıllık bir firmayız, elma, ceviz ve kayısı üretiyoruz. Aksu'nun iklimi ve coğrafi özellikleri elma yetiştirmeye çok uygun. O nedenle Aksu, elma üretiminde ön plana çıkıyor. Yılda bin 500 ton elma üretiyoruz. Şu anda ihracat yapmıyoruz, ürünlerin satışını yurt içinde yapıyoruz. Ancak, Türkiye'deki şirketlerle iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.