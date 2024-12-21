Erciyes Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

Erciyes Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Görüyor

Erciyes Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Görüyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, bu hafta sonu yerli ve yabancı birçok turisti ağırladı. Kayak sezonunun açılması ile birlikte, pistlerin kalitesi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekti.

21.12.2024 15:07  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırlıyor.

Kayak sezon açıldıktan sonra 4 haftayı geride bırakan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Kayak yapmaya gelen Orkun Kılıç, "12 yıldır Kayseri'deyim. Kayağa 5 yıldır çıkıyorum. Ortam gayet güzel. Bugün hava çok güzel. Yoğunluk iyi. Herkesi bekleriz" dedi. Taylandlı turist Porrawısa Mujarın (42), "Taylandlıyım ama Singapur'da yaşıyorum. İlk olarak Kapadokya'ya sonra Erciyes'e geldik. Çok beğendik. İnsanlar çok nazik ve kibar. Birçok insan var" diye konuştu.

'PİSTLER GÜZEL'

Adana'dan arkadaşlarıyla kayak yapmaya gelen Azra Uzun, "2 gündür buradayım. Adana'dan geldik. Kaymak için tatile geldik. Erciyes, genel olarak çok güzel. Sezon itibarıyla bazı yerler kapalı olduğu için çok kalabalık" dedi. Erciyes'i güzel bulduğunu belirten Hande Özbilge de "Adana'dan geliyorum. 2 gündür buradayız. Yarın döneceğiz. Şu an çok kalabalık. Hava güzel. Bağlantılar kapalı ama pistler güzel" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Turizm, turist, Spor, Son Dakika

Son Dakika Turizm Erciyes Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:56 Esad’ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:08 HTŞ lideri Colani’nin ABD’den tek bir isteği olmuş HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
00:22 KKTC’de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet
00:05 Norveç’te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:22 Dusan Tadic’ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
23:02 ’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar ’yok artık’ dedirtti 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
23:01 Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
22:47 Mourinho’dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 20:13:33. #1.11#
SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.