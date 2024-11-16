Hasankeyf, 12 Bin Yıllık Tarihi ile 125 Bin Turisti Ağırladı - Son Dakika
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Turizm

Hasankeyf, 12 Bin Yıllık Tarihi ile 125 Bin Turisti Ağırladı

Hasankeyf, 12 Bin Yıllık Tarihi ile 125 Bin Turisti Ağırladı

Batman'ın 12 bin yıllık tarihi ilçesi Hasankeyf, bu yılın ilk 9 ayında 125 bin yerli ve yabancı turisti misafir etti. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, yıl sonuna kadar 150 bin ziyaretçi hedeflediklerini açıkladı.

16.11.2024 12:10  Güncelleme: 12:12
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BATMAN'ın 12 bin yıllık tarihe sahip ilçesi Hasankeyf, 9 ayda 125 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, "Yıl sonuna geldiğimizde 150 hedefine ulaşmış olacağız" dedi.

Batman'da 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan Hasankeyf, yılın ilk 9 ayında 125 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızk Camisi ve minaresi, Zeynel Bey Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı gibi büyük ölçekli yapılar ile türbe ve zaviye gibi tarihi yapıları bulunduran ilçede, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün yapılması ile su sporları ve tekne turları düzenleniyor.

'HEDEF 150 BİN ZİYARETÇİ'

Kaymakam Mehmet Ali İmrak, "12 bin yıllık tarihe sahip bu kadim şehir, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçişin bir yol güzergahı durumundaydı. Bu şehir, Mezopotamya'nın kalbi durumunda. Kendisine yaklaşık olarak 10'un üzerinde medeniyet ev sahipliği yapmış. Urartular'dan tutun da Bizanslılar, Sasanilere, Mervanilere, Emevilere, Artuklulara, Eyyübilere ve Osmanlılara kadar gelip, günümüze kadar gelmiş ve kendisi her türlü şekilde ayakta tutan bu kadim topraklar, 12 bin yıllık geçmişe sahip. Bizler Hasankeyf'e geldiğimizde önümüze bir hedef koyarak ilerlemek istedik. 2024 yılında 100 bin hedefini yılın başında kendimize hedef olarak belirledik. Baktığınız zaman Hasankeyf için belki az bir rakam olabilir ama bir önceki yıl 60 bin rakamını görünce, bunu 100 bine çıkarmak istedik. Çok şükür ki bizler eylül ayında 125 bin rakamını yakalamış olduk. Bunun sonuçlarından biri de elbette eylül ayında 4'üncüsünü yaptığımız Hasankeyf Su, Doğa ve Turizm Festivali'ydi. Yıl sonuna geldiğimiz de bizler hedefimizin yüzde 150 üzerine çıkacağız, 150 hedefine ulaşmış olacağız" dedi.

'TEKNE TURLARI, GELENLERİN ODAK NOKTASI'

İmrak, "Bizim için Hasankeyf'in artık yeni dinamiğinden biri, baraj gölüdür. Baraj gölünü en önemli şekilde değerlendirebilmek için tekne turlarımız var malumunuz. Tekne turları Hasankeyf'e gelen bütün ziyaretçileri için bir odak noktası olmuş durumda. Geçen tekne turlarını kullanan kişi sayımız 27 bin iken, bu yıl 45 bin rakamına ulaşmış durumdayız. Tekne turları bizler için Hasankeyf turizmine en büyük katkı sağlayan yerlerden biri. Onun haricinde Arkeoparkımız var. Yüzde 99,5'lik bir oranla bitme aşamasına geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bunu devralmasıyla beraber, orası da bir turizm merkezi haline gelecek. Güneydoğu Anadolu'nun belki de en güzel müzelerinden birine sahibiz. İçerisinde Paleolitik Çağ'dan günümüze kadar gelen ve 4 binin üzerinde eseri barındıran müzemiz geçen yıl itibarıyla 24 bin misafirini ağırlarken, müzemizi ziyaret eden misafir sayımızda 30 bin rakamına yaklaşmış durumdayız" diye konuştu.

'YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ DAVET EDİYORUZ'

Kaymakan İmrak, "Bizler mağaralarımızı turizme kazandırıyoruz. Onların da artık uygulama aşamasına başlamış durumdayız. Bunun gibi birçok aktiviteyi artık Hasankeyf içerisinde barındırıyor ve gelen misafirlerini ağlıyor ve ağırlamaya da devam edecek. Bizler Hasankeyf'imize sahip çıkacağız. Hasankeyf'imizi güzel tanıtacağız ve Hasankeyf'in bütün doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle herkese duyuracağız. Güneydoğu Anadolu'nun en güzel sözlerinden biridir; başım ve gözüm üstüne. Gelen vatandaşlarımız Hasankeyf esnafıyla, Hasankeyf vatandaşlarıyla, Hasankeyf'te çalışan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının o sıcaklığını hissediyorlar ve gerçekten bütün misafirler başlarının, gözlerinin üzerinde ağırlıyorlar. Güneydoğu Anadolu'nun, Mezopotamya'nın incisi Hasankeyfi'mize bütün yerli yabancı turistleri davet ediyoruz ve bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Hasankeyf, 12 Bin Yıllık Tarihi ile 125 Bin Turisti Ağırladı - Son Dakika

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