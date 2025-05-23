İzmir Otellerinde Kurban Bayramı Doluluğu Yüzde 90 - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

İzmir Otellerinde Kurban Bayramı Doluluğu Yüzde 90

İzmir Otellerinde Kurban Bayramı Doluluğu Yüzde 90
23.05.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde otel doluluk oranı yüzde 90 bekleniyor, turist talebi artıyor.

İZMİR'de Kurban Bayramı tatilinin de artık yaz sezonunun içerisinde olduğunu belirten turizmciler, otellerde yüzde 90 doluluk bekliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, "Ciddi bir talep var. temmuz- ağustos ayları gibi tatil talebi ve fiyatların en yüksek seviyede olmadığı bir dönemde bunulması nedeniyle rezervasyonlar yüzde 90'ları buluyor" dedi.

Kurban Bayramı tatili için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri de İzmir oldu. Vatandaşlar uzun soluklu tatil dışında bayram tatillerini değerlendirmek için hem İzmir'in sahil kesimlerini hem de şehir merkezinde olmayı tercih etti. Bayramın turizmciler için 'pik' yaptığı dönemler olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, "Mayıs ayının son haftası ve haziran ayının ilk haftasıyla birlikte Kurban Bayramı da artık sezonun içinde olduğundan dolayı ciddi bir talep var. Ayrıca temmuz- ağustos ayları gibi tatil talebi ve fiyatların en yüksek seviyede olmadığı bir dönemde bunulması nedeniyle rezervasyonlar yüzde 90'ları buluyor. İzmir'de şehir otellerindeki doluluk olanları çoğunlukla yüksek oluyor. Ancak İzmir'in geneli olarak konuştuğumuzda ve sahil kesimini de ele aldığımızda şu anki gidişata göre otellerde yüzde 90'ın altında doluluk olacağını düşünmüyorum" dedi.

'FARKLI BİR MALİYET YARATMAYACAKTIR'

İzmir dışından gelen misafirlerin ya da turistlerin sadece bir sahil kasabasına gelmeyi düşünmemeleri gerektiğine dikkati çeken Meriç, "İzmir'in de kendi içinde özellikle bu tatil dönemlerinde çekici noktaları var. İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihin keşfine çıkıp ardından da sahil bölgesine kolay bir ulaşım ile geçmek gibi farklı alternatifler sunan bir şehir. Bu da farklı bir maliyet yaratmayacaktır" diye konuştu.

KAÇAK ACENTELİK FAALİYETİ GÖSTEREN SİTELERE DİKKAT

Meriç, bayram tatilleri öncesinde rezervasyon yaparken kaçak acentelik faaliyeti gösteren sitelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtip, uyardı. Meriç, "Özellikle internet üzerinden çok uygun fiyatlı paketler hazırlayıp sadece bu dönemde parayı toplayıp da can yakan sitelerden uzak durulmalı. Bunun için de acentenin TÜRSAB numarasını sitesinden mutlaka onaylanmalı ya da bizimle direkt iletişime geçilebilirler."

'ŞU AN OTELLERİMİZİN DOLULUK ORANI YÜZDE 40-50 CİVARINDA'

Havaların ısınması ve tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte rezervasyonlarda belirgin bir artış yaşadıklarını belirten Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ise "Özellikle Kurban Bayramı'nı Alaçatı gibi doğa, deniz ve kültürle iç içe destinasyonlarda geçirmek isteyen misafirlerimiz erken rezervasyon yaptırmaya başladı. Şu an geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yoğun bir talep söz konusu. Şu an için otellerimizin doluluk oranı yüzde 40-50 civarında seyrediyor. Kurban Bayramı haftasında bu oranın yüzde 90'lara, hatta son günlerdeki taleple birlikte tam doluluğa ulaşmasını öngörüyoruz. Son dakika rezervasyonlarıyla birlikte bayram döneminde boş oda kalmayacağını tahmin ediyoruz" dedi.

'SANAT ETKİNLİKLERİ İLE FARK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ'

Fiyatlarda genel ekonomik koşullar ve artan maliyetleri göz önünde bulundurarak geçen seneye göre ortalama yüzde 25-30 civarında bir artış söz konusu olduğunu belirten Ünsal, "Üye işletmelerimiz, butik anlayışıyla kaliteyi koruyarak her kesime hitap etmeye çalışıyor. Erken rezervasyon yapanlar ve uzun süreli konaklamalarda çeşitli indirim seçenekleri sunarak daha ulaşılabilir fiyatlar sağlamaya gayret ediyoruz. Misafirlerimize yalnızca bir konaklama değil, Alaçatı'nın ruhunu yaşatan bir deneyim sunmak istiyoruz. Düzenlediğimiz sanat etkinlikleri, yerel lezzet atölyeleri, festivaller ve çevre dostu uygulamalarımızla fark yaratmayı hedefliyoruz. Tüm misafirlerimizi yazın bu güzel atmosferini birlikte yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Türkiye, Kültür, turist, Turizm, Tatil, Meriç, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Turizm İzmir Otellerinde Kurban Bayramı Doluluğu Yüzde 90 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzünü kapüşonla gizleyip husumetlisine kurşun yağdırdı Yüzünü kapüşonla gizleyip husumetlisine kurşun yağdırdı
Otomobilin ezdiği 7 yaşındaki Adnan, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Otomobilin ezdiği 7 yaşındaki Adnan, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul’da görüntülendi Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi
Rize’de rengi kırmızıya dönen dere halkı endişelendirdi Rize'de rengi kırmızıya dönen dere halkı endişelendirdi
Genç kadının şüpheli ölümünde eşinin ardından kayınvalideye de tutuklama Genç kadının şüpheli ölümünde eşinin ardından kayınvalideye de tutuklama
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Evini taşımak için eşyaları pencereden aşağıya attı Evini taşımak için eşyaları pencereden aşağıya attı
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor
Yine aynı skandal O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

12:52
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
12:12
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü İlk ifade ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı
12:08
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
18:54
İBB’ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
18:33
Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’a ne söylediği ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
18:24
Putin’den Ukrayna sınırında “tampon bölge“ talimatı
Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı
17:52
Mertens’in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi
17:35
Ev hapsini, darbettiği boşanma aşamasındaki eşine tahsis edilen evde geçirecek
Ev hapsini, darbettiği boşanma aşamasındaki eşine tahsis edilen evde geçirecek
17:25
Karşılıksız çek şoku Yağmur Atacan mahkemelik oldu
Karşılıksız çek şoku! Yağmur Atacan mahkemelik oldu
17:10
Real Madrid, efsanesi Luka Modric ile ayrılığı resmen açıkladı
Real Madrid, efsanesi Luka Modric ile ayrılığı resmen açıkladı
17:07
Alanya’da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
17:05
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
16:58
Yine aynı skandal O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 13:16:04. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Otellerinde Kurban Bayramı Doluluğu Yüzde 90 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.