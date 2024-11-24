Kapadokya Beyaza Büründü - Son Dakika
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Turizm

Kapadokya Beyaza Büründü

Kapadokya Beyaza Büründü

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Kapadokya'nın turistik bölgeleri karla kaplandı. Ziyaretçiler beyaz örtünün tadını çıkarıyor.

24.11.2024 16:12  Güncelleme: 16:15
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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Kapadokya bölgesinde etkili olan fırtına ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Bölgedeki peribacaları beyaza büründü. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden turistler, kara ilgi gösterdi.

Kapadokya'ya İzmir'den gelen Pelin Karaca, "Birkaç gündür kamp yapıyoruz. Dün gece yattık sabah böyle bir manzarayla uyandık. Çok güzel keyifliydi. Donuyorum. İzmir'den geldiğim için böyle şeylere alışkın değilim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Kapadokya Beyaza Büründü - Son Dakika

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