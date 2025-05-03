Nemrut Krater Gölü'nde Karla Mücadele Tamamlandı - Son Dakika
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Turizm

Nemrut Krater Gölü'nde Karla Mücadele Tamamlandı

Nemrut Krater Gölü\'nde Karla Mücadele Tamamlandı

Bitlis Valisi, Nemrut Krater Gölü yolunda 25 milyon TL harcanarak karla mücadele çalışmalarını tamamladı.

03.05.2025 11:19
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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Gölü yolunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından mayıs ayında karla mücadele çalışması yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen ve karla mücadele kapsamında 25 milyon TL'nin harcandığını belirten Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Birçok yerde deniz sezonu açılırken, karla mücadele çalışmalarımızı şu an sonlandırıyoruz" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün yolunun kardan temizlenmesi için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya beraberinde Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ve bazı kurum amirleri çalışmaları yerinde inceledi. Vali Karakaya, "Ülkemiz 4 mevsimin aynı anda yaşanabildiği güzel bir coğrafyadır. Ülkemizin güneyinde artık denize girilirken, karla mücadeleyi sonuçlandırmaya yeni başladık. Kar yağışının bol olduğu bir bölgedeyiz. Bitlis yaklaşık bin 650 metre rakımla ülkemizin en yüksek illeri arasındadır. Birçok yerde deniz sezonu açılırken, karla mücadele çalışmalarımızı şu an sonlandırıyoruz. Ülkemizdeki bütün değerli vatandaşlarımızı kadim şehir Bitlis'imize bekliyorum" dedi.

15 BİN 200 KİLOMETRELİK YOL AÇILDI

Bitlis'te 2024-2025 kış sezonunda yaklaşık 15 bin 200 kilometrelik yol açıldığını ve bunun için 25 milyon TL'lik harcama yapıldığını belirten Vali Karakaya, vatandaşları evlerine ulaşılabilir durumda tutmak için kış ayları boyunca aralıksız çalıştıklarını söyledi. Mayıs ayının ilk günlerinde karla mücadele çalışmasını sonlandırdıklarını ve Nemrut Krater açılışını yaptıklarını anlatan Vali Karakaya, 2024-2025 kış sezonunda İl Özel İdaresi ekiplerinin toplamda 10 şantiyede 70 iş makinası ve 75 personel ile birlikte 640 yerleşim yerinde 7/24 esasına göre karla mücadele çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK'

Vali Karakaya, görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Devlet olarak vatandaşlarımızın evlerini, hanelerini ulaşılabilir durumda tutmak için kış ayları boyunca var gücümüzle çalıştık. Burada 2 bin 948 metre rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu bölgede bu çalışmalarımızı sonlandırıyoruz. Bilindiği üzere Nemrut Kalderası, dünyanın en büyük 2'nci kalderası ve bu kalderanın önce milli park sonra jeopark olması için gerekli çalışmaları devam ettiriyoruz. Burada Bitlis Eren Üniversitemiz, İl Özel İdaremiz birçok paydaşımızla birlikte çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. İnanıyoruz ki bu yıl içerisinde buranın gerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle bir milli park olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüze devrinin sağlanması için çalışmalarımız nihayete erecektir. Burası çok önemli bir doğal turizm destinasyonu. Hem Bitlisli hemşehrilerimizin hem bölgemizin hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistlerimizin hizmetine açmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Nemrut Krater Gölü'nde Karla Mücadele Tamamlandı - Son Dakika

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