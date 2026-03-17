Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor

Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
17.03.2026 15:23
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Şanlıurfa, ara tatil ve yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte 2026 yılında da turizmde rekor bir sezon bekliyor. Şanlıurfa'nın her geçen yıl turizm potansiyelini arttırdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Herkesi bu kadim topraklara bekliyoruz" diyerek davet çağrısını yineledi.

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Şanlıurfa’da turizm hareketliliğinin Ramazan Bayramı ve sonrasında başlayacak turizm sezonunda daha da artması hedefleniyor.

Başta Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl, Harran, Halfeti ve Takoran Vadisi olmak üzere kentin çok sayıda turizm noktası yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Turizm verilerine göre, 2025 yılında Şanlıurfa’da yaklaşık 950 bin yatak satışı gerçekleşti. Aynı yıl günübirlik ziyaretçilerle birlikte toplam ziyaretçi sayısının yaklaşık 5 milyon 300 bine ulaştığı kayıtlara yansıdı.

Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor

GÜLPINAR’DAN ŞANLIURFA’YA DAVET

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da kentin sahip olduğu eşsiz mirasa dikkat çekerek tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri Şanlıurfa’yı görmeye davet etti.

Gülpınar, “2026 yılında turist beklentimiz en yüksek noktada. Çünkü geçen sene aldığımız verilere göre bölgede en çok ziyaret edilen şehir Şanlıurfa oldu ve bu tabii bizim için büyük bir gurur kaynağı. Biz bunun artarak katlanacağını ve giderek daha fazla turistin Urfa’ya geleceğine yürekten inanıyoruz. Tabii bölgesel gelişmeler bir taraftan takibimizde. Özellikle hassas bir süreçten geçiyoruz bölge açısından. İnşallah bunun olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Ben özellikle iç turizm açısından, yerli turist açısından hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama belki yabancı turist açısından kısa süreli bir duraksama olabilir. Ancak bunu da en yakın zamanda bertaraf edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü hakikaten Urfa konum olarak da çok güvenli bir yerde, huzurlu bir şehir” dedi.

Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor

“ŞANLIURFA DÜNYA GÜNDEMİNDE”

Taş Tepeler Projesi kapsamında Karahantepe başta olmak üzere birçok kazı bölgesinde yapılan yeni keşiflerin dünya gündeminde tazeliğini koruduğunu da sözlerine ekleyen Gülpınar, “Şanlıurfa, herkesin buraya gelip görmesi gereken bir şehir. Urfa son zamanlarda dünyanın gündeminde.

Özellikle son keşifler ve son bulgulara baktığınızda dünyada çok yakından takip edilen bir destinasyon haline geldi. Bunun semeresini de yavaş yavaş alıyoruz. Gittikçe artan bir turist potansiyeli ile karşı karşıyayız. İnşallah bu katlanarak devam edecek. Dünyanın birçok yerinden turistler buraya akın akın gelecek diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Ümidimiz ve temennimiz bu şekilde. Biz de elimizden gelen desteği sağlayıp hem tanıtım faaliyetleri açısından hem de turistlerin burada rahat etmesi açısından belediyemize düşen görevler neyse bunları yerine getirmek için bütün gayretimizle arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İnşallah buraya gelen misafirlerimizin memnun bir şekilde ayrılması bizim en büyük temennimiz. Bu gayretimizi hep birlikte devam ettireceğiz” diye konuştu.

Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor

GÜLPINAR, VATANDAŞLARIN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ

Şanlıurfa olarak başta turizm olmak üzere şehrin geleceğine yön veren konularda ortak paydada buluşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Gülpınar, bu birlik ve beraberliğin şehir kimliğinde önemli bir yer edindiğini ifade etti. Ramazan ayında Şanlıurfa’nın bu özelliğini en güzel şekilde yansıttığının da altını çizen Mehmet Kasım Gülpınar, “Tüm bu güzel dileklerimizle vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyor, tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor

Şanlıurfa, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ebru Kılıç Ebru Kılıç:
    O DAVET EDİYORDA ESNAFI DÜKKAN AÇMIYOR BU NOLACAK 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
