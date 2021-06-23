Son Dakika Türk Lirası Haberleri

18:51 Merkez Bankası'nın swap anlaşması için görüştüğü 4 ülke belli oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Kavcıoğlu'nun yeni swap anlaşmaları için 4 ülkenin merkez bankasıyla görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini açıklamasının ardından söz konusu ülkelerin hangisi olduğu merak konusu oldu. Kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye, Azerbaycan'la swap anlaşmasına yakın; Rusya, Malezya, Güney Kore ve bazı Asya ülkeleriyle de görüşülüyor.

18:45 Otoyolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi - Otoyolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, önünde seyir halinde olan tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

18:19 Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 tutuklama Son dakika gündem haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tariclerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

18:18 YUSUFELİ BARAJI, ANTALYA BÜYÜKLÜĞÜNDE ŞEHRİ AYDINLATACAK ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yükseği olacak Yusufeli Barajı yıl sonunda tamamlanıyor.

17:51 "Koyunlar Artıyor Meralar Şenleniyor" projesi ile 55 aileye bin 100 küçükbaş verildi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü "Koyunlar Artıyor Meralar Şenleniyor" projesi ile 11 ilçede yaşayan 55 aileye bin 100 adet damızlık küçükbaş hayvan verildi.

17:48 Son dakika: Mersin'de suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı Son dakika haberleri: MERSİN'de 'yağma', 'silahlı tehdit', 'tefecilik' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işleyen örgüte yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

17:44 Ankara kaçakçılara operasyon: 4 gözaltı Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve para ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

17:37 Kapalıçarşı'da altın Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 497,00 liradan tamamladı.

17:31 Son dakika haber... TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü Son dakika haberine göre BURSA'da aynı yöne giden tomruk yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Emin Hamsan (30), hayatını kaybetti.

17:22 Otoyolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil, önünde seyir halinde olan tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

17:05 AK Partili Çalık: TeksilKent Projesiyle Malatya'da 3 bin kişi istihdam edilecek AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da 3 bin kişiye istihdam sağlayacak TeksilKent Projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 37 Milyon TL destek aldıklarını açıkladı.

17:05 Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 35,76 liradan satıldı.

16:54 Başkan Karabacak: "5 bin TL hibe desteği kırtasiyeci esnaflarımızı sevindirdi" Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 21 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan kırtasiyeci esnaflarına 5 bin TL hibe desteğiyle ilgili Bakan Bilgin ve İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş'e teşekkür etti.

16:14 ÇORUM'DA SAVUNMA SANAYİ BULUŞMASI ÇORUM'da, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) iş birliğinde savunma sanayi buluşması gerçekleştirildi.

16:03 Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankasının birleştirilmesi düşünülüyor. Henüz fikir aşamasında olan birleşme için görüşmeler devam ediyor. Birleşme işlemi gerçekleşirse üç banka, en büyük ikinci katılım bankası olacak.

15:44 Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,046 liradan satıldı.

15:32 Çerkezköy TSO Haziran ayı Meclis Toplantısı yapıldı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, haziran ayı meclis toplantısını Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde dijital platformda gerçekleştirdi.

15:30 Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı Son dakika yaşam haberi: Burdur'da seyyar karpuz satıcısı, belediyenin yazdığı cezalara kızıp aracında bulunan karpuzları yoldan geçen vatandaşlara bedava dağıttı.

15:10 Erzurum Ticaret Borsası Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,89 liradan satıldı.

15:08 Sarı altın iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor - Sarı altın iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukur Ovası olarak bilinen Iğdır'da yetişen kayısılar iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

14:51 Haluk Levent canlı yayında müzikseverlerle bir araya gelecek Haluk Levent'in pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadığı sorunları konuşmak amacıyla dijital performans platformu Musixen'e konuk olacağı belirtildi.

14:50 Osmaniye Ticaret Borsası Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.

14:45 Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,56 liradan satıldı.

14:37 Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dere: "Hedefimiz savunma sanayindeki yüzde 70 olan yerlilik oranını yüzde 90-95'lere seviyelerine çıkartarak... - Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dere: "Hedefimiz savunma sanayindeki yüzde 70 olan yerlilik oranını yüzde 90-95'lere seviyelerine çıkartarak tüm kritik teknolojileri milli ve yerlileştirmek" Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Saha İstanbul işbirliğinde "Çorum Savunma Sanayi...

14:20 Köpeğe kötü muameleyi sosyal medyada paylaşınca jandarmaya yakalandılar - Köpeğe kötü muameleyi sosyal medyada paylaşınca jandarmaya yakalandılar Eskişehir'de sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, hayvanlara kötü muamele uygulayan ve usulsüz köpek alım satımı yaptıkları tespit edilen şahısları bularak 2 bin 66 lira idari para...

14:10 Merkezefendi'de 2 bin 370 esnafa hibe desteği verildi Merkezefendi Belediyesi 'Esnafa 1200 TL Hibe Desteği' kapsamında 2 bin 370 esnafa ödemelerini gerçekleştirdi.

13:08 Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ne muz serası Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türkiye'de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunarak 3 milyon TL yatırımla Muz Serası Projesi'ni hayata geçiriyor.

13:07 'Akif'e Mektuplar' Yarışmasının Kazananları Ödüllerini Aldı İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı münasebetiyle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a mektupların yazıldığı "Akif'e Mektuplar" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

13:06 İzmir'in Altyapı Yatırımlarına Uluslararası Kaynak Kent genelindeki altyapı yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla İZSU Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) arasında 30 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzalandı.

13:01 Borsa İstanbul'da gong 'OYAK Yatırım' için çaldı OYAK Yatırım A.Ş.'nin 2-3-4 Haziran 2021 tarihlerinde başarıyla tamamlanan halka arzının, pandemi nedeniyle ertelenen gong töreni Borsa İstanbul'da yapıldı.

12:41 BGC Başkanı Kolaylı güven tazeledi Türkiye'nin en etkili basın meslek kuruluşlarından Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlığına, kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alan Nuri Kolaylı yeniden seçildi.

12:41 Hibe almaya hak kazanan üreticilere 780 bin lira Tekirdağ'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 7 yatırımcı, 780 bin liralık hibe almaya hak kazandı.

12:35 Altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 493,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.271,00 lira oldu.

12:15 Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınak, lahmacunun 275 TL olduğunu görünce isyan etti Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Giray Altınok, gittiği tatil beldesinde bir lahmacunun 275 TL olduğunu görünce "Geçen sene buraya tatilde geldik, aslanlar gibi 3 ay tatil yapıp bir şekilde ödemedik mi?" dedi.

12:10 Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'daki kurban satış ve kesim alanlarında hareketlilik başlamış durumda. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, bayramın ilk günü yoğunluk yaşanmaması için şimdiden sıraya alınarak listeleniyor. Pazarlarda satılan küçükbaş hayvanların fiyatı 1.800-4.500 TL arasında değişirken, 600 kiloluk büyükbaşlar ortalama 24 bin TL arasında alıcısını buluyor. Kurban fiyatlarını kimi vatandaşlar uygun bulurken, kimisi de pahalı olduğunu düşünüyor.

12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldiği teknik direktör Sergen Yalçın'dan 4 saat süren görüşme sonucunda olumlu yanıt aldı. Yalçın, 1 sezon için 25 milyon TL garanti maaş alacak. Yalçın'a şampiyon olunması halinde 5 milyon TL, Şampiyonlar Ligi'nde de minimum 5 puan toplanılması halinde ise 15 milyon TL bonus ücretin verileceği öğrenildi.

11:53 Mersin Ticaret Borsası Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı 3 liradan satıldı.

11:49 Vadi İzmit'te 9 daire için son gün bugün Vadi İzmit Evleri'ndeki 9 dairenin ihalesinde başvurular bugün mesai bitiminde son bulacak.

11:48 Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,32-13,42 liradan satıldı.

11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı İstanbul'da yapılan bir araştırmada, en yüksek ev kirasını ortalama 2.215 lirayla Giresunlular öderken, en düşük kirayı ise 1.248 lira ortalamayla Erzurumluların ödediği öğrenildi. İstanbul'da memlekete göre ise en çok Sivaslıların yaşadığı belirtildi.

11:35 Sofralık zeytin ihracatı 105, zeytinyağı ihracatı 72 milyon dolara ulaştı Türk zeytincilik sektörü 2020-21 sezonunun üçte ikisini geride bıraktı. Türkiye sofralık zeytin ihracatından 105 milyon dolar, zeytinyağı ihracatından ise; 72 milyon dolar döviz geliri elde etti.

11:25 Sattığı ürünü teslim etmeyince 3 yıl 4 ayla cezalandırıldı BOLU'da, 2018'de sosyal medyadan 5 bin 500 TL'ye satışını yaptığı, 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracını teslim etmeyen Orhan Sarak, 'dolandırıcılık' suçundan yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 160 TL adli para cezasına çarptırıldı.