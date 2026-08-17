İJE’den Türk lirası için yeni jeoekonomik model: Türk Lirası itibar mimarisi

İstanbul, 10 Ağustos 2026-İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü, Türk lirasının ekonomik ve jeoekonomik konumunun yalnızca döviz kuru veya nominal değer üzerinden değerlendirilmemesi; TL’nin güvenilirliğini, ekonomik işlevlerini, yatırım yapılabilirliğini, ödeme altyapısını ve bölgesel kullanım kapasitesini birlikte güçlendirecek bir Türk Lirası İtibar Mimarisi kurulması gerektiğini açıkladı.

Öneri, İJE tarafından 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen “IJE Roundtable Series No. 02: Türkiye’nin Para Jeoekonomisi: TL’nin Para Egemenliği, Dolarizasyon ve Yuanizasyon” başlıklı yuvarlak masa toplantısında ortaya çıkan değerlendirmelerden hareketle geliştirildi.

Davetli ve sınırlı katılımla düzenlenen toplantıda akademi, finans, medya, reel sektör ve düşünce dünyasından isimler; Türkiye’de dolarizasyonun kaynaklarını, TL’nin ekonomik işlevlerini, küresel rezerv para rekabetini, yuanın uluslararasılaşmasını ve Türkiye’nin finansman diplomasisi üzerinden geliştirebileceği hareket alanını değerlendirdi. Toplantı, kapalı ve atıfsız müzakere düzeninde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin para gündemi kur yönetiminden itibar mimarisine geçmeli

Toplantıda, Türkiye’deki dolarizasyonun yalnızca kur hareketleri veya enflasyonla açıklanamayacağı; cari denge, dış finansman ihtiyacı, finansal sistemin yapısı, kurumsal güven, geçmiş ekonomik deneyimler, tasarruf davranışları, finansal kapsayıcılık ve uzun vadeli TL araçlarının niteliği gibi çok sayıda unsurdan beslendiği değerlendirildi.

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü, bu teşhisten hareketle Türkiye’nin para tartışmasını yalnızca; TL’nin döviz karşısındaki seviyesi, kısa vadeli sermaye hareketleri, yabancı para mevduatlarının oranı, idari ve sınırlayıcı tedbirler üzerinden yürütmemesi gerektiğini belirtti.

İJE’ye göre temel politika sorusu artık yalnızca “TL’nin değeri nasıl korunur?” değildir. Asıl soru şudur:

Türk lirası, bireylerin ve kurumların güvenerek tuttuğu, şirketlerin fiyatladığı, ticarette ödediği, yatırımcıların yatırımlarını yaptığı ve finans kuruluşlarının uzun vadeli finansman ürettiği bir para haline nasıl getirilir?

Bu yaklaşımın çıkış noktası şöyle ifade edildi: Kur, paranın fiyatıdır; itibar, paranın tercih edilme kapasitesidir. Para itibarı algı değil, ekonomik davranıştır

İJE, “para itibarı” kavramını bir iletişim, imaj veya tanıtım faaliyeti olarak değil; ekonomik aktörlerin gerçek tercihleriyle kanıtlanan kurumsal ve işlevsel bir kapasite olarak tanımlıyor.

Para itibarı; bir para biriminin bireyler, şirketler, finans kuruluşları, yatırımcılar ve ticaret ortakları tarafından tasarruf, fiyatlama, ödeme, yatırım ve finansman amacıyla gönüllü olarak tercih edilmesini sağlayan güven, işlevsellik, piyasa derinliği ve ağ kapasitesinin bütünüdür.

Bu nedenle TL’nin itibarı; kamu otoritelerinin onu itibarlı ilan etmesiyle, döviz kullanımının yalnızca idari yollarla azaltılmasıyla, nominal kur seviyesinin tek başına yönetilmesiyle, yerel para anlaşmalarının yalnızca imzalanmasıyla oluşmaz. İtibar; ekonomik aktörlerin TL’yi gönüllü, tekrarlanan ve ekonomik olarak anlamlı işlemlerde kullanmasıyla inşa edilir.

Türk Lirası İtibar Mimarisi üç temel katmandan oluşacak

İJE’nin önerdiği Türk Lirası İtibar Mimarisi, birbirini tamamlayan üç ana katman üzerine kuruluyor:

Güveni Kur · İşlevi Güçlendir · Ağı Büyüt

1. Güveni Kur: İlk katman, TL kullanımının ön koşulu olan makroekonomik ve kurumsal güveni kapsıyor.

Bu kapsamda; fiyat istikrarı, politika tutarlılığı ve öngörülebilirliği, mali ve kurumsal güven, cari dengenin yapısal olarak iyileştirilmesi, hukuki ve düzenleyici istikrar, kamu kurumları arasındaki koordinasyon temel güven alanları olarak değerlendiriliyor.

İJE’ye göre TL’ye yönelik talebin kalıcı biçimde güçlenmesi için ekonomik aktörlerin yalnızca bugünkü getiriyi değil, gelecekteki satın alma gücünü, kuralları ve piyasa işleyişini de öngörebilmesi gerekiyor.

2. İşlevi Güçlendir: İkinci katman, TL’nin bir paranın yerine getirmesi gereken temel ekonomik işlevlerde ne ölçüde kullanıldığını esas alıyor. Toplantıda TL’nin para egemenliği dört temel işlev üzerinden ele alındı; Tasarruf ve değer saklama, fiyatlama ve hesap birimi olma, ödeme ve ticari işlem, uzun vadeli yatırım ve finansman üretme.

Para egemenliğinin yalnızca millî paranın nominal değerinden ibaret olmadığı; toplumun tasarruflarını hangi araçlarda tuttuğu, şirketlerin hangi para birimiyle fiyatlama yaptığı, yatırımların hangi araçlarla finanse edildiği ve ticari işlemlerde hangi ödeme ağlarının kullanıldığıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda; TL cinsinden uzun vadeli tasarruf araçlarının, devlet ve özel sektör borçlanma piyasalarının, katılım finansı ürünlerinin, yatırım fonlarının, kur ve faiz riskinden korunma imkânlarının, TL ticaret ve yatırım finansmanı araçlarının çeşitlendirilmesi önerildi.

3. Ağı Büyüt: Üçüncü katman, TL’nin ulusal ve sınır ötesi kullanımını taşıyacak finansal, dijital ve diplomatik ağların kurulmasını kapsıyor. Bu katmanda; finansal piyasa likiditesi, ödeme ve uzlaşma sistemleri, dijital TL altyapıları, bankalar arası bağlantılar, ticaret finansmanı, yerel para uzlaşma mekanizmaları, seçilmiş ticaret koridorlarında TL kullanımı, finansman diplomasisi ve uluslararası temsil birlikte ele alınıyor.

İJE, Türkiye’nin hedefinin bir dış para bağımlılığını başka bir yabancı para bağımlılığıyla değiştirmek olmaması gerektiğini; dolar-yuan rekabeti değerlendirilirken TL’nin bölgesel ticaret, ödeme ve finansman ağlarındaki kullanım kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Bu yaklaşımın kısa ifadesi şöyle tanımlandı: Daha itibarlı · Daha çok kullanılan · Daha güçlü ağlara bağlı TL

Türk Lirası İtibar Mimarisi ne değildir?

İJE’nin önerdiği model; yeni bir para politikası rejimi değildir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının fiyat istikrarı sorumluluğunun yerine geçmez, belirli bir döviz kuru seviyesini hedeflemez, TL’yi kısa sürede bölgesel rezerv para haline getirme iddiası taşımaz, döviz kullanımını yalnızca idari tedbirlerle azaltma programı değildir, para birimine iletişim yoluyla itibar kazandırma kampanyası değildir.

Türk Lirası İtibar Mimarisi; para politikasını tamamlayan tasarruf, sermaye piyasası, ödeme altyapısı, finansal kapsayıcılık, ticaret finansmanı, bölgesel kullanım ve finansman diplomasisi araçlarını aynı hedef etrafında birleştiren bir jeoekonomik koordinasyon modelidir.

Kalıcı dolarizasyondan çıkış kısıtlamayla değil, gönüllü tercihle mümkün

Toplantıda, piyasa ekonomisi şartlarında döviz edinimini sınırlayan uygulamaların tek başına kalıcı bir de-dolarizasyon üretmeyeceği görüşü öne çıktı.

Kalıcı sonuç için; TL cinsinden tasarruf ve yatırım ürünlerinin çeşitlendirilmesi, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, katılım finansının kapsayıcılığının artırılması, ihracat ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, TL varlıklara erişim ve risk yönetiminin kolaylaştırılması gerektiği değerlendirildi.

İJE’nin bu konudaki temel duruşu şöyle ifade edildi: Dolarizasyondan kalıcı çıkış, yabancı parayı ulaşılmaz kılmakla değil; Türk lirasını güvenilir, işlevsel ve tercih edilir kılmakla mümkündür.

TL360: İtibar ve Kullanım Gösterge Sistemi

Türk Lirası İtibar Mimarisi’nin ölçüm ve izleme aracı olarak TL360 İtibar ve Kullanım Gösterge Sistemi geliştirilmesi önerildi.

TL360, TL’nin performansını tek bir kur veya mevduat göstergesine indirgemek yerine altı boyutta izleyecek:

1- Güvenilirlik ve öngörülebilirlik

2- İç ekonomik işlevsellik ve gönüllü tercih

3- Yatırım yapılabilirlik ve piyasa derinliği

4- Ödeme, uzlaşma ve dijital erişim

5- Bölgesel kullanım ve finansman ağı

6- Finansman diplomasisi ve küresel temsil Gösterge sisteminde; TL’nin tasarruflardaki gönüllü payı, fiyatlama ve sözleşmelerde kullanım oranı, TL cinsinden uzun vadeli finansman hacmi, piyasa likiditesi, riskten korunma araçlarının maliyeti ve erişilebilirliği, dijital ödeme kullanımı, sınır ötesi TL işlemleri, TL ticaret finansmanı, katılımcı banka ve şirket sayısı, tekrarlanan işlem oranı birlikte izlenecek.

TL360’ın tek bir “itibar puanı” yayımlaması yerine, her boyutun ayrı değerlendirildiği bir gösterge paneli oluşturması önerildi.

Üç İtibar Kapısı: İJE, yüksek bir toplam puanın temel eksiklikleri örtmesini önlemek amacıyla üç asgari “itibar kapısı” öngörüyor.

Güven Kapısı: Makroekonomik ve kurumsal güven yeterli düzeyde değilse, ödeme teknolojileri veya diplomatik anlaşmalar tek başına kalıcı para itibarı üretemez.

Piyasa Kapısı: TL cinsinden likit varlıklar, uzun vadeli finansman ve riskten korunma araçları yetersizse uluslararası ve bölgesel kullanım sürdürülebilir biçimde ölçeklenemez.

Kullanım Kapısı: Swap anlaşmaları, mutabakat metinleri veya ödeme sistemi bağlantıları tek başına başarı sayılmaz. Başarı için gerçek, gönüllü, tekrarlanan ve taraflara ekonomik fayda sağlayan TL işlemleri üretilmelidir.

Bu yöntemle TL’nin itibarı yalnızca kurumların niyetleriyle değil, piyasanın ve kullanıcıların davranışlarıyla ölçülecek.

İlk uygulama: TL Koridorları 3×3×3

Türk Lirası İtibar Mimarisi’nin kapsamlı fakat soyut bir politika belgesi olarak kalmaması için ilk aşamada TL Koridorları 3×3×3 modeliyle sınanması önerildi.

Pilot model kapsamında; 3 öncelikli ticaret ve finansman koridoru

3 stratejik sektör veya değer zinciri

3 temel para işlevi: fiyatlama, ödeme ve finansman belirlenecek.

Her koridor ve sektör için şu sorulara somut cevap üretilecek; Hangi ürün veya hizmetler TL ile fiyatlanabilir?

Hangi şirketler TL cinsinden sözleşmeye geçebilir?

Hangi bankalar gerekli TL likiditesini sağlayabilir?

Kur ve fiyat riski hangi araçlarla yönetilebilir?

TL kullanımı tarafların işlem maliyetini veya süresini nasıl azaltabilir?

Ticaret finansmanı hangi kurumlar ve araçlarla sunulabilir?

Ödeme ve uzlaşma altyapıları nasıl bağlanabilir?

Kullanım hangi göstergelerle ve hangi süre içinde ölçülebilir?

Pilot uygulamada başarı: TL ile düzenlenen fatura ve sözleşme oranı

TL cinsinden ödeme hacmi

TL ticaret finansmanı hacmi, işlem maliyeti, ödeme ve uzlaşma süresi, riskten korunma maliyeti, katılımcı banka ve firma sayısı tekrarlanan işlem oranı üzerinden değerlendirilecek.

Böylece “TL daha çok kullanılsın” hedefi genel bir temenni olmaktan çıkarılarak; hangi ülkede, hangi sektörde, hangi işlemde ve hangi ekonomik gerekçeyle TL kullanılacağını gösteren test edilebilir bir programa dönüşecek.

Finansal kapsayıcılık ve katılım finansı itibar yönetiminin asli parçası olmalı

Toplantıda, Türk finans sisteminin toplumun bütün kesimlerine ve finansal hassasiyetlerine yeterli çeşitlilikte araç sunmasının TL’nin itibarı açısından önem taşıdığı değerlendirildi.

Katılım finansının; finansal sistemin dışında kalan tasarrufları ekonomiye kazandırması • TL cinsinden tasarruf ve yatırım ürünlerini çeşitlendirmesi • reel sektörün uzun vadeli finansmanına katkı sağlaması • bölgesel ticaret ve proje finansmanında kullanılabilecek araçlar geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

İJE’ye göre TL’nin itibarı yalnızca geleneksel bankacılık sisteminin değil; katılım finansı, sermaye piyasaları, finansal teknoloji ve alternatif finansman modellerinin birlikte oluşturduğu kapsayıcı bir ekosistemle güçlendirilebilir.

Dijital kullanım, yeni para egemenliği alanı

İJE, ödeme sistemlerinin ve dijital finansal altyapıların artık para itibarının temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Türk Lirası İtibar Mimarisi kapsamında; hızlı ve düşük maliyetli ödeme • bankalar ve finansal platformlar arasında birlikte çalışabilirlik • sınır ötesi dijital uzlaşma • açık bankacılık • dijital Türk Lirası • ulusal ödeme sistemleri • dijital yabancı para ve stablecoin kullanımına karşı TL’nin işlevsel rekabet kapasitesi birlikte ele alınacak.

İJE’ye göre güçlü bir dijital altyapı, makroekonomik güvenin yerine geçemez; ancak güvenilir bir para biriminin kullanım alanını, hızını ve ağ etkisini önemli ölçüde artırabilir.

Prof. Dr. Yusuf Dinç: Türkiye’nin para idaresinin ötesinde para iradesine ihtiyacı var

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Dinç, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede Türk tipi dolarizasyonun çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Dinç şu ifadeleri kullandı: “Türk tipi dolarizasyon yalnızca kur ve enflasyon başlığıyla açıklanabilecek bir mesele değildir. Ekonomik, kurumsal, demografik ve davranışsal katmanları olan yapısal bir sorunla karşı karşıyayız. Kalıcı çözüm, dövize erişimi daraltmak değil; insanları ve kurumları dövize yönelten nedenleri ortadan kaldıracak güven, üretim, cari denge ve finansal sistem reformlarını gerçekleştirmektir. Türkiye’nin yalnızca para idaresine değil; Türk lirasının tasarruf, fiyatlama, işlem ve finansman işlevlerini güçlendiren bir para iradesine ihtiyacı vardır.”

Dinç, TL’nin itibarının yalnızca kur seviyesiyle ölçülemeyeceğini; Türkiye’nin savunma olgunluğu, üretim kapasitesi, ticaret koridorları, ödeme altyapısı, finansal piyasaları ve finansman diplomasisi gücünün TL için gerçek kullanım alanları oluşturacak biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İJE’den küresel “Para İtibarı” girişimi

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü, Türk Lirası İtibar Mimarisi kapsamında geliştirilecek metodolojiyi ilerleyen aşamada farklı para birimlerine uygulanabilir uluslararası bir düşünce ve politika çerçevesine dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu amaçla IJE Currency Reputation Initiative çatısı altında üç küresel ürün geliştirilmesi planlanıyor:

IJE Currency Reputation Framework: Para birimlerini yalnızca kur performansları veya rezerv paylarıyla değil; güven, iç işlevsellik, yatırım yapılabilirlik, ödeme altyapısı, bölgesel kullanım ve finansman ağı üzerinden değerlendiren uluslararası metodoloji.

IJE Global Currency Reputation Outlook: Seçilmiş bölgesel ve yükselen piyasa para birimlerinin itibar ve kullanım kapasitelerini karşılaştıran yıllık küresel rapor.

Istanbul Currency Reputation Forum: Merkez bankaları, finans kuruluşları, ödeme sistemleri, ticaret finansmanı aktörleri, akademi ve uluslararası kuruluşları İstanbul’da bir araya getiren yıllık müzakere platformu.

İJE’nin bu girişimle dünyaya yönelteceği temel soru şöyle tanımlandı: Bir para biriminin itibarı nasıl ölçülür, nasıl inşa edilir ve nasıl bölgesel ekonomik etkiye dönüştürülür?

Roundtable çıktısı uygulanabilir programa dönüşecek

Toplantıda ortaya çıkan değerlendirmeler İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü tarafından anonimleştirilerek şu başlıkla yayımlanacak:

IJE Roundtable Brief No. 02: Türkiye’nin Para Jeoekonomisi | Türk Lirası İtibar Mimarisi

Brief kapsamında aşağıdaki politika ve uygulama araçları geliştirilecek: İJE Para İtibarı Çerçevesi • Türk Lirası İtibar Mimarisi • TL360 İtibar ve Kullanım Gösterge Sistemi • Üç İtibar Kapısı metodolojisi • TL Koridorları 3×3×3 Pilot Uygulama Çerçevesi • TL Tasarruf, Yatırım ve Risk Yönetimi Ürün Haritası • Sınır Ötesi TL Ödeme ve Uzlaşma Yol Haritası • Finansman Diplomasisi Ülke ve Koridor Planları • IJE Currency Reputation Framework

Çalışmanın; Türkiye’nin para tartışmasını yalnızca kur seviyesi ve kısa vadeli dolarizasyon göstergelerinin ötesine taşıyarak, Türk lirasının güvenilirliğini, ekonomik işlevlerini ve kullanım ağını ortak hedefler ve ölçülebilir sonuçlar etrafında geliştiren yeni bir jeoekonomik politika alanı oluşturması amaçlanıyor.