Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın - Son Dakika
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Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın

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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast düzenleyen timin tek firari üyesi eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıllık kaçışın ardından Afyonkarahisar'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubunun gözaltına alınma anları saniye saniye kameralara yansıdı. Hücre evine düzenlenen operasyonda yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, cep telefonları ile çeşitli doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, suikast girişiminde bulunan ve Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensuplarından Burkay Karatepe Afyonkarahisar’da yakalandığını bildirdi.

HELİKOPTER PİLOTUYDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafında 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve Kırmızı Bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. isimli şahıs Afyonkarahisar TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı" ifadeleri yer aldı.

Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın

YAKALANMA ANI KAMERADA

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin operasyon görüntülerini paylaştı.

Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın

SAKLANDIĞI ODADA YAKALANDI

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, gece saatlerinde hücre evine düzenlenen operasyona ilişkin görüntülerde polislerin binaya girerek hedef daireye ulaştığı ve Burkay Karatepe'yi saklandığı odada yakaladığı anlar yer aldı.

Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın

Kelepçelenerek binadan çıkarılan Burkay Karatepe'nin polis aracına bindirilmesi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmesi de görüntülere yansıdı.

Hücre evinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın

İŞTE EVİNDEN ÇIKANLAR

Ele geçirilen malzemelerin arasında yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar ve dijital materyallerin bulunduğu görüldü.

37 KİŞİLİK TİMDEN KAÇAN TEK İSİMDİ

15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldıran 37 kişilik darbeci timden 36'sı güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanırken, Burkay Karatepe kaçmayı başarmıştı.

Olayın ardından üzerindeki askerî kamuflajı çıkaran Karatepe; şort, parmak arası terlik ve güneş gözlüğü takarak tanınmayacak bir kılığa büründü. Marmaris'ten önce İzmir'e geçen firari darbeci, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e ulaştı.

ÖZEL EĞİTİMLİ FİRARİ KÜTAHYA-AFYON HATTINDA İZİNİ KAYBETTİRMİŞTİ

Geçmiş yıllarda Afganistan ve Pakistan gibi kritik bölgelerde görev yapmış olan Burkay Karatepe'nin, üst düzey gizlenme ve zorlu arazi şartlarında hayatta kalma eğitimleri aldığı öğrenildi.

Firar ettikten sonra son izine Kütahya-Afyonkarahisar hattında rastlanan ve aldığı özel eğitimlerin yardımıyla yıllarca izini kaybettiren Karatepe, güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucunda Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Son Dakika Gündem Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın - Son Dakika
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