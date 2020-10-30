Son Dakika Türk Haberleri

10:39 Metro Türkiye'den tüm ürün kategorilerinde vegan ürün hedefi Metro Türkiye, 2021 yılı sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmayı amaçlıyor.

10:31 Tarsus'ta cumhuriyet coşkusu dolu dolu yaşandı MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenlediği etkinlikler Tarsuslulara cumhuriyet coşkusu yaşattı.

10:30 29 Ekim'de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Gaziantep Kalesi'nde düzenlenen ses, ışık ve görüntü gösterisi izleyenleri büyüledi.

10:29 Son dakika haberleri | Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Bir son dakika haberine göre Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğini bildirdi.

10:29 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

10:28 "Marka ve patent vekilleri reel sektör için istihbarat aracı niteliğinde" Marka ve patent vekilleri marka başvurusu öncesinde yapılan kritik, ön araştırma, başvuru, bülten takibi gibi markaya itiraz gibi konularda başvuru sahibine önemli katkılar sağlıyor.

10:27 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 1-MESUT YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ-2Hastaneden açıklamaMurat Deliklitaş-Cemil Özdemir ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetti.

10:17 5 Rus arkadaş, bisikletle Antalya turu yapıyor ANTLAY'ya tatile gelen 5 Rus arkadaş, kentin batı bölümüne bisikletleriyle çıktıkları tur kapsamında Kaş ilçesine geldi.

10:15 İstMarina'da "Cumhuriyet Korteji" Cumhuriyet Bayramı sebebiyle İstMarina AVM'den başlayan off-road araçlı konvoy, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları eşliğinde Kartal'dan başlayarak Kadıköy'e kadar görsel şov yaşattı.

10:15 Filografi sanatı ile şaheserler ortaya çıkartıyor Filografi sanatı ile şaheserler ortaya çıkartıyor Erzurum'da unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatı ile uğraşan Canip Karaman, mütevazi dükkanında yaptığı birçok farklı tasarım ile şaheserler ortaya çıkartıyor.

10:13 Gaziemir'de 97. yıl coşkusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yılı Gaziemir'de belediyenin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

10:08 Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını Mersin'in dört bir yanında kutladı Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çocuklara özel bir dizi etkinlik düzenledi.

10:02 Sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

09:44 İngiltere Vizesinde Ankara Anlaşmasının Sonu İngiltere'de iş kurmak isteyen binlerce Türk'e ülkenin kapılarını açan vizenin sonu geliyor.

09:42 Bursa'da toplu ulaşımda 'bayrağa saygı' uygulaması Bursa'da Burulaş ve Özel Halk Otobüslerinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi çalışmalarını, 'araçlardan Türk Bayrakları sökülüyor' şeklinde gerçek dışı ifadelerde çarpıtmaya çalışanlara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.

09:21 ABD'li öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ABD Appalachian State Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümünün 2 yıldır devam eden uluslararası iş birliği ile her iki üniversitenin öğrencileri kıtalararası mesafeyi aşarak kültürel alışverişte bulunuyor.

08:59 GÜNDEM / 30 Ekim 2020 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

08:55 Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı için fener alayı İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

08:39 Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19 salgını vakalarında yeni rekor rakamlara ulaşıldı Son dakika haber... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların sayısı 9 milyonu geride bırakırken, günlük vaka sayısı son haftada 3 defa 80 binin üzerinde seyretti.

08:38 Covid-19'u yenen çift, düğün sonrası plazma bağışladı SAMSUN'da diyaliz teknikeri Seda (22) ve acil tıp teknisyeni Alican Seven (23) çifti, nişanlı oldukları dönemde Covid-19'a yakalandı.

08:29 BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Türkiyeye geliyor Dışişleri Bakanlığı: "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

08:19 Kanada Federal Parlamentosunda bir ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, Kanada Federal Parlamentosunda ilk kez bir milletvekilinin yaptığı konuşmayla kutlandı.

08:01 Rizeli gençler, derelerini çöplerden arındırdı RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, çöp ve atıklar nedeniyle kirlenen dereler için seferber olan Komilo köyü sakinleri, 8 kilometre boyunca 60 çuval çöp topladı.

06:43 30 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı 30 Ekim 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

01:35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında araçlarla konvoy oluşturuldu.

01:31 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Erdem Özdemir konser verdi.

00:49 İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi İYİ Parti'de disipline sevk edilen Ümit Özdağ, partinin Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ ve Leyla Zana paylaşımlarını işaret ederek "Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara 'Genel Başkan yardımcım' demek için kurmadılar." ifadelerini kullandı.

00:21 Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar TOKAT'ta klasik araba tutkunları düzenledikleri etkinlikle kent sokaklarında Cumhuriyet Bayramını kutladı.

00:08 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe'de yaşandı - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe'de yaşandı Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

00:05 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nde ödüle değer görülen isimler, duygu ve düşüncelerini aktardı.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ekim 2020 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

23:58 Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı Başakşehir'de, Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi'nde düzenlenen tebrikat töreni ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam da devam etti.

23:57 Maçın ardından - Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında İspanya'nın Villarreal takımına 3-1 yenilen Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.

23:50 Yamula Barajı'nda 1400 ton somon üretildi KAYSERİ Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Yamula Barajı'nda yılın ilk 10 ayında 1400 ton somon balığı üretildiğini açıkladı.

23:47 Antalya'da motosikletli kortejle Cumhuriyet kutlaması Antalya'da motosikletli kortejle Cumhuriyet kutlaması 500 motosikletli Türk Bayrakları ve marşlarla şehir turu attı Manavgat Belediyesi tarafından cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılında motosiklet kortejli kutlama düzenlendi.

23:43 Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okullarınca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

23:37 Azerin ve Kıraç'tan Cumhuriyet Bayramı konseri Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Azerin ve Kıraç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

23:17 Futbol: UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla başladı.

23:01 Kılıçdaroğlu ve Akşener, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açılışına katıldı Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı törenle açıldı.

22:59 Işıklandırılan tarihi Kütahya Kalesi yeni haliyle göz kamaştırdı Türkiye'nin önde gelen büyük kalelerinden olan ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tarihi Kütahya Kalesi'nde.

22:53 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür, Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yıl, Mehmet Çebi, Necmeddin Okyay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim ve Özdemir Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.

22:52 Kuşadası'nda konvoylu kutlama Kuşadası'nda konvoylu kutlama Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Konvoyuna rekor katılım oldu.

22:45 Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var 1 Barajı'nın Cumhuriyet'in bir anlamda Ankara'da kendisini kanıtladığı bir eser olduğunu belirterek, "Neden bu barajda 'Çubuk Barajları Konserleri' yapılmadı?