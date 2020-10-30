Son Dakika Türk Haberleri

- 10:42 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum.
- 10:39 Metro Türkiye'den tüm ürün kategorilerinde vegan ürün hedefi
Metro Türkiye, 2021 yılı sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmayı amaçlıyor.
- 10:31 Tarsus'ta cumhuriyet coşkusu dolu dolu yaşandı
MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenlediği etkinlikler Tarsuslulara cumhuriyet coşkusu yaşattı.
- 10:30 29 Ekim'de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Gaziantep Kalesi'nde düzenlenen ses, ışık ve görüntü gösterisi izleyenleri büyüledi.
- 10:29 Son dakika haberleri | Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Bir son dakika haberine göre Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğini bildirdi.
- 10:29 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı.
- 10:29 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
- 10:28 "Marka ve patent vekilleri reel sektör için istihbarat aracı niteliğinde"
Marka ve patent vekilleri marka başvurusu öncesinde yapılan kritik, ön araştırma, başvuru, bülten takibi gibi markaya itiraz gibi konularda başvuru sahibine önemli katkılar sağlıyor.
- 10:27 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
1-MESUT YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ-2Hastaneden açıklamaMurat Deliklitaş-Cemil Özdemir ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetti.
- 10:17 5 Rus arkadaş, bisikletle Antalya turu yapıyor
ANTLAY'ya tatile gelen 5 Rus arkadaş, kentin batı bölümüne bisikletleriyle çıktıkları tur kapsamında Kaş ilçesine geldi.
- 10:15 İstMarina'da "Cumhuriyet Korteji"
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle İstMarina AVM'den başlayan off-road araçlı konvoy, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları eşliğinde Kartal'dan başlayarak Kadıköy'e kadar görsel şov yaşattı.
- 10:15 Filografi sanatı ile şaheserler ortaya çıkartıyor
Filografi sanatı ile şaheserler ortaya çıkartıyor Erzurum'da unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatı ile uğraşan Canip Karaman, mütevazi dükkanında yaptığı birçok farklı tasarım ile şaheserler ortaya çıkartıyor.
- 10:13 Gaziemir'de 97. yıl coşkusu
Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yılı Gaziemir'de belediyenin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.
- 10:08 Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını Mersin'in dört bir yanında kutladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çocuklara özel bir dizi etkinlik düzenledi.
- 10:02 Sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti
Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 09:44 İngiltere Vizesinde Ankara Anlaşmasının Sonu
İngiltere'de iş kurmak isteyen binlerce Türk'e ülkenin kapılarını açan vizenin sonu geliyor.
- 09:42 Bursa'da toplu ulaşımda 'bayrağa saygı' uygulaması
Bursa'da Burulaş ve Özel Halk Otobüslerinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi çalışmalarını, 'araçlardan Türk Bayrakları sökülüyor' şeklinde gerçek dışı ifadelerde çarpıtmaya çalışanlara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.
- 09:21 ABD'li öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı
Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ABD Appalachian State Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümünün 2 yıldır devam eden uluslararası iş birliği ile her iki üniversitenin öğrencileri kıtalararası mesafeyi aşarak kültürel alışverişte bulunuyor.
- 08:59 GÜNDEM / 30 Ekim 2020
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılacak.
- 08:55 Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı için fener alayı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
- 08:39 Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19 salgını vakalarında yeni rekor rakamlara ulaşıldı
Son dakika haber... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların sayısı 9 milyonu geride bırakırken, günlük vaka sayısı son haftada 3 defa 80 binin üzerinde seyretti.
- 08:38 Covid-19'u yenen çift, düğün sonrası plazma bağışladı
SAMSUN'da diyaliz teknikeri Seda (22) ve acil tıp teknisyeni Alican Seven (23) çifti, nişanlı oldukları dönemde Covid-19'a yakalandı.
- 08:29 BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Türkiyeye geliyor
Dışişleri Bakanlığı: "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.
- 08:19 Kanada Federal Parlamentosunda bir ilk
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, Kanada Federal Parlamentosunda ilk kez bir milletvekilinin yaptığı konuşmayla kutlandı.
- 08:01 Rizeli gençler, derelerini çöplerden arındırdı
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, çöp ve atıklar nedeniyle kirlenen dereler için seferber olan Komilo köyü sakinleri, 8 kilometre boyunca 60 çuval çöp topladı.
- 06:43 30 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı
30 Ekim 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
- 05:09 Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi
Fransa'nın Dijon kentinde polis, Ermeni göstericileri protesto eden Türklere müdahale etti.
- 01:35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında araçlarla konvoy oluşturuldu.
- 01:31 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Erdem Özdemir konser verdi.
- 00:49 İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi
İYİ Parti'de disipline sevk edilen Ümit Özdağ, partinin Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ ve Leyla Zana paylaşımlarını işaret ederek "Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara 'Genel Başkan yardımcım' demek için kurmadılar." ifadelerini kullandı.
- 00:29 Kartal'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arabalı konserle kutlandı
Kartal'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel arabalı kutlama yapıldı.
- 00:21 Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar TOKAT'ta klasik araba tutkunları düzenledikleri etkinlikle kent sokaklarında Cumhuriyet Bayramını kutladı.
- 00:11 Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Politeknik Üniversitesi, Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü.
- 00:08 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe'de yaşandı
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe'de yaşandı Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
- 00:05 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nde ödüle değer görülen isimler, duygu ve düşüncelerini aktardı.
- Dün 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ekim 2020
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılacak.
- Dün 23:58 Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı Başakşehir'de, Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi'nde düzenlenen tebrikat töreni ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam da devam etti.
- Dün 23:57 Maçın ardından - Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında İspanya'nın Villarreal takımına 3-1 yenilen Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.
- Dün 23:50 Yamula Barajı'nda 1400 ton somon üretildi
KAYSERİ Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Yamula Barajı'nda yılın ilk 10 ayında 1400 ton somon balığı üretildiğini açıkladı.
- Dün 23:47 Antalya'da motosikletli kortejle Cumhuriyet kutlaması
Antalya'da motosikletli kortejle Cumhuriyet kutlaması 500 motosikletli Türk Bayrakları ve marşlarla şehir turu attı Manavgat Belediyesi tarafından cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılında motosiklet kortejli kutlama düzenlendi.
- Dün 23:43 Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okullarınca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
- Dün 23:37 Azerin ve Kıraç'tan Cumhuriyet Bayramı konseri
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Azerin ve Kıraç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.
- Dün 23:17 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla başladı.
- Dün 23:09 Cumhuriyet'in 97. yılına özel 97 adet balon gökyüzü ile buluştu
Karabük'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
- Dün 23:01 Kılıçdaroğlu ve Akşener, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açılışına katıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı törenle açıldı.
- Dün 22:59 Işıklandırılan tarihi Kütahya Kalesi yeni haliyle göz kamaştırdı
Türkiye'nin önde gelen büyük kalelerinden olan ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tarihi Kütahya Kalesi'nde.
- Dün 22:53 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür, Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yıl, Mehmet Çebi, Necmeddin Okyay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim ve Özdemir Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.
- Dün 22:52 Kuşadası'nda konvoylu kutlama
Kuşadası'nda konvoylu kutlama Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Konvoyuna rekor katılım oldu.
- Dün 22:45 Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kültür kenti olmaya ihtiyacı var
1 Barajı'nın Cumhuriyet'in bir anlamda Ankara'da kendisini kanıtladığı bir eser olduğunu belirterek, "Neden bu barajda 'Çubuk Barajları Konserleri' yapılmadı?
- Dün 22:39 CHP'li gençler Andımız'ı yanlış ve eksik okudu
İZMİT'te düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları üyeleri, hep bir ağızdan eşlik ettikleri Andımız'ı yanlış ve eksik okudu.