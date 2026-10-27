Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Nifak tohumu ekilmesine fırsat verilmemeli - Son Dakika
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Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Nifak tohumu ekilmesine fırsat verilmemeli

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Bahçeli\'den Azerbaycan mesajı: Nifak tohumu ekilmesine fırsat verilmemeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatının Ankara Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Türk dünyasının birliği, herhangi bir devletin diğerinin üzerinde hakimiyet kurması anlamına gelmez" dedi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına da vurgu yapan Bahçeli, "Hiçbir anlaşmazlığın büyütülmesine, hiçbir ihtilafın kalıcı bir ayrılığa dönüştürülmesine, hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yılı, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35'inci yılı ve Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türk devletleri arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve egemenlik haklarına saygı temelinde geliştirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, birlik ve beraberliğin korunması çağrısında bulundu.

"TARİHİN VE TALİHİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİNE TANIKLIK EDİYORUZ"

Cumhuriyet'in 103'üncü yılı ile Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35'inci yılının aynı dönemde kutlanmasına değinen Bahçeli, "Türk tarihinin en anlamlı zaman dilimlerinden birinden geçiyoruz. Tarihin ve talihin dönüm noktalarından birine hep birlikte tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Türk devletlerinin liderlerini ağırlayacak olmasının tarihî önemine işaret eden Bahçeli, zirvenin kardeşlik bağlarını pekiştirmek ve ortak hedefleri ileriye taşımak açısından önemli olduğunu belirtti.

"DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK"

Türk dünyasının bugünkü konumuna uzun mücadeleler sonucunda ulaştığını belirten Bahçeli, Manas'tan Dede Korkut'a, Hoca Ahmet Yesevî'den Yunus Emre'ye, İsmail Gaspıralı'dan Ziya Gökalp'e uzanan ortak kültürel mirasa vurgu yaptı. İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" anlayışını hatırlatan Bahçeli, Türk devletlerinin ortak tarih ve kültür temelinde ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatının bu tarihî yakınlığı kurumsal ilişkilerle güçlendirdiğini ifade eden Bahçeli, ekonomik ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi, uluslararası alandaki etkinliğin artırılması ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türk dünyası bırakılmasının ortak hedefler arasında bulunduğunu belirtti.

"TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİ, BİR DEVLETİN DİĞERİNE HÂKİMİYET KURMASI ANLAMINA GELMEZ"

Türk devletleri arasındaki birlikteliğin bağımsızlık ve egemenlik haklarına saygı temelinde şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Burada özellikle ifade etmek isterim ki Türk dünyasının birliği, herhangi bir devletin diğerinin üzerinde hâkimiyet kurması anlamına gelmez. Bizim arzuladığımız; bağımsız devletlerin egemen eşitliği temelinde, karşılıklı saygı ve kardeşlik hukukuyla güçlenen, her bir üyemizin milli varlığını ve iradesini koruyan bir birlikteliktir."

Türk devletleri arasındaki ilişkileri zayıflatmaya yönelik girişimlere karşı sağduyu ve kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, kardeş ülkeler arasındaki güvenin korunmasının önemine işaret etti.

Bahçeli'den <a class='keyword-sd' href='/azerbaycan/' title='Azerbaycan'>Azerbaycan</a> mesajı: Nifak tohumu ekilmesine fırsat verilmemeli

AZERBAYCAN MESAJI: HİÇBİR NİFAK TOHUMUNA FIRSAT VERİLMEMELİ

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere özel olarak değinen Bahçeli, iki ülkenin kardeşliğinin günlük siyasi ve diplomatik gelişmelerin ötesinde tarihi bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik, günlük gelişmelerin sınırlarına sığdırılamayacak kadar köklü; siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihi bir mahiyet taşıyacak kadar derindir. Kardeşliğimiz, iki milletin iradesiyle güçlenmiş, ortak mücadelelerle pekişmiş ve nesiller boyunca yaşatılmıştır" dedi.

Bu hassasiyetin bütün Türk devletleri için geçerli olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti: "Hiçbir anlaşmazlığın büyütülmesine, hiçbir ihtilafın kalıcı bir ayrılığa dönüştürülmesine, hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir."

Bahçeli, tarihî yakınlığın günlük tartışmaların üzerinde tutulması ve farklılıkların ayrılık gerekçesine dönüştürülmemesi gerektiğini de ifade etti.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATININ 2040 VİZYONUNA VURGU

Türk Devletleri Teşkilatının 2040 Vizyonu'na değinen Bahçeli, siyasi eşgüdümün geliştirilmesi, ekonomik bağların güçlendirilmesi, ulaştırma ve enerji hatlarının daha etkin kullanılması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "Bu vizyonun hedefleri doğrultusunda siyasi eşgüdümümüzü geliştirmek, ekonomik bağlarımızı kuvvetlendirmek, ulaştırma ve enerji hatlarımızı daha etkin hâle getirmek, eğitimden kültüre uzanan alanlarda kalıcı kazanımlar elde etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birikim ve tecrübesinin Türk dünyasının gelişimine katkı sağlaması gerektiğini belirten Bahçeli, hedeflerinin bağımsızlığını koruyan ve uluslararası alanda söz sahibi olan güçlü bir Türk dünyası olduğunu kaydetti.

ANKARA ZİRVESİ İÇİN BAŞARI TEMENNİSİ

Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin kardeş ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmesini temenni eden Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cenab-ı Allah Türk dünyasının birliğini daim, kardeşliğimizi kaim eylesin. Devletlerimizi güçlü, milletimizi huzurlu, kardeşliğimizi sarsılmaz, Türk dünyasının istikbalini aydınlık eylesin. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!"

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    Yorumlar (2)

  • Uğur Erdem Uğur Erdem:
    Devlet bey adamlar bizi hiçe sayıyor...oturun oturduğunuz yerde diyor 0 0 Yanıtla
  • E. Konez E. Konez:
    yahu neden adamlarin iç işlerine müdahale etme çabanız var? 0 0 Yanıtla
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