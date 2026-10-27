TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Gücü tesirli Türkiye’nin vazgeçilmez unsurlarından birisi de güçlü bir Türk medyasına sahip olmaktır"

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Medyası güçlü olmayan, medyasının söylediği sözün itibarı olmayan, medyada dile getirilen konuların Türkiye ve dünya gündeminde etkisi olmayan Türk medyasının güçlü Türkiye hedefine de katkı sunmayacağı aşikardır. Onun için diyoruz ki sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin vazgeçilmez unsurlarından birisi de güçlü bir Türk medyasına sahip olmak, Türkiye'nin medyasının bütün kurumlarıyla, kamu kurumlarıyla, kamu medyacılığıyla ve özel sektör medyacılığıyla güçlü olması için gayret sarf etmektir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'ne katıldı.

"GERÇEĞİN, HAKİKATİN PEŞİNDE KOŞMADAN HABERCİLİK DE GAZETECİLİK DE YAPILAMAZ"

Ödül töreninin gelenekselleşmesi temennisinde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ödül takdimi öncesinde yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Habercilik meselesinin ne kadar önemli olduğunu, haberciliğin insanlığın hizmetinde ne kadar büyük imkanlar seferber ettiğini biliyoruz. Öncelikle üç önemli şeyin habercilik için de gazetecilik için de vazgeçilmez şiar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlardan birisi gerçeğin, hakikatin peşinde koşmak. Gerçeğin, hakikatin peşinde koşmadan habercilik de gazetecilik de yapılamaz. İkincisi, gerçeğin, hakikatin peşinde koşarken bunun özverili, fedakar çalışmalarla gerçekleştirilmesinden de asla yılmamak. Yeri geldiği zaman uykusuz, yeri geldiği zaman zor seyahatler, yeri geldiği zaman baskı ortamlarıyla muhatap olmak ama asla hakikatin ortaya çıkması konusunda fedakar çalışmalardan vazgeçmemek herhalde habercinin en temel şiarlarından birisidir. Haberciliğin de meslek ilkelerinden, temel ilkelerinden birisidir. Bir diğeri ise bütün bunları yaparken de mutlaka adanmışlık duygusuyla hareket ederek bu gerçeğin, hakikatin ortaya çıkması için cesur bir şekilde bu faaliyetlerini sürdürmektir. Bunlardan birisi eksik olursa tam manasıyla başarılı bir habercilikten bahsetmek mümkün olmaz. Gerçeğin peşinde koşmak… Herkes gerçeğin peşinde koşuyoruz diyebilir. Ama gerçeğin bizzat kendisinin, hakikatin bizzat kendisinin ne kadar büyük, ne kadar önemli bir güç sahibi olduğunu, gücün kendisi olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz.

"FİLİSTİN DAVASINA DESTEK VEREN GAZETECİLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Son yıllarda özellikle Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki insanlık dramları, büyük soykırım, siyonist rejimin soykırımı, onun karşısında dünyanın dört bir tarafından gelen ve özellikle Türkiye'nin iki ana habercilik unsuru olan TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın da büyük gayretleriyle orada ortaya konulan hakikati gerçekten ortaya çıkarma çalışmaları, küresel ölçekte herhalde kabiliyetle kıyaslanamayacak kadar fevkalade güçlü siyonist propaganda mekanizmasını ters yüz etmiştir. Bana hiç kimse diyemez ki bugün dünyada siyonist rejimin ve küresel siyonist habercilik mekanizmasının sahip olduğu etki herhalde başka hiçbir grupla kıyaslanamayacak kadar güçlüdür. Beşeri anlamda söylüyorum. Ama bizzat hakkın, haklı olmanın vermiş olduğu güç ise her şeyin üstündedir. Eskilerin çok sık tekrarladığı bir söz: Hak en üstündür. Asla hak olana, haklı olana kimse üstün gelemez. Dolayısıyla Filistin'de haberci kardeşlerimizin, dostlarımızın canları pahasına ortaya koyarak hakkı tutup elinden kaldırma faaliyetleri de İsrail'in küresel ölçekteki siyonist propaganda mekanizmasını yerle bir etmiş, onun örtmeye çalıştığı gerçekleri su yüzüne çıkarmıştır. Bundan dolayı da dünyada Filistin davasına destek veren bütün Filistinli gazetecileri ve bütün Filistin dostu gazetecileri tebrik ediyorum. Şehitlere Cenabıallah'tan rahmet diliyorum.

TÜRK MEDYASI VURGUSU

Türkiye büyük hedefleri olan bir ülkedir. Güçlü Türkiye'den, büyük Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olmasını, önümüzdeki yüzyılın Türkiye'nin bütün coğrafyası ile birlikte geliştiği, güçlendiği bir yüzyıl olmasını temenni ediyor, bunun için de bütün kurumlarımızla gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü olmak sözü, güçlü, gücü tesirli Türkiye formülüyle ifade ettiğimiz şey sadece bir tek kurumun, sadece bir tek alanın çok güçlü olmasıyla ifade edilemez, gerçekleştirilemez. Örnek olsun diye söylüyorum. Savunma sanayinde tek başına savunma sanayinde çok güçlü olan bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'nin oluşması için yeterli olmaz. Ekonomisiyle, sanayisiyle, savunma sanayisiyle, ordusuyla, her alanda demokrasisiyle, Meclis'iyle güçlü olan bir Türkiye olmak mecburiyetindeyiz. Hiç şüphesiz bunun başında gelen husus, alanlardan birisi de medyanın güçlü olduğu bir Türkiye olmaktır. Medyası güçlü olmayan, medyasının söylediği sözün itibarı olmayan, medyada dile getirilen konuların Türkiye ve dünya gündeminde etkisi olmayan Türk medyasının güçlü Türkiye hedefine de katkı sunmayacağı aşikardır. Onun için diyoruz ki sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin vazgeçilmez unsurlarından birisi de güçlü bir Türk medyasına sahip olmak, Türkiye'nin medyasının bütün kurumlarıyla, kamu kurumlarıyla, kamu medyacılığıyla ve özel sektör medyacılığıyla güçlü olması için gayret sarf etmektir. Bu çerçevede medyamız, bu niyetle hareket eden, olumlu hareket eden herkesi takdirle ifade ediyoruz.

TRT VE ANADOLU AJANSI'NA TEŞEKKÜR

Özellikle kamu yayıncılığı yapan Anadolu Ajansı'nın bu sürede ortaya koymuş olduğu performansı da takdirle karşıladığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Anadolu Ajansı, özellikle İsrail'de Netanyahu ve çetesinin Uluslararası Adalet Divanı'na verilmesi, Ceza Mahkemesi'ne arkasından çıkarılması sunulan delillerin önemli bir kısmı, sizlerin de gayet iyi bildiğiniz gibi Anadolu Ajansı tarafından ve TRT tarafından tespit edilen delillerdir. Fevkalade önemlidir. Hakkın gerçekleşmesi, hakkın, hakikatin ortaya çıkarılması için bu çabayı da takdirle ifade ettiğimizi, karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu gücü Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere Türkiye'nin kamu yayıncılığı başta olmak üzere Türk medyasının tamamında bu gücü inşallah en güzel şekilde kullanacağız ve her zaman hakkın, hakikatin sözcüsü olmaya devam edeceğiz."