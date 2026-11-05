TÜBA Asli Üyesi Aydın, AİÇÜ’de Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirliği Anlattı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğinde düzenlenen konferansta, TÜBA Asli Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, “ Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik” konulu sunumuyla öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversite üst yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılmasının sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üniversitelerin bilimsel bilgi üretmenin yanı sıra bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürme sorumluluğu bulunduğuna dikkat çeken Akıncıoğlu, “Üniversiteler, ürettikleri bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına öncülük eden kurumlar olarak önemli bir role sahiptir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak bizler de bilimsel araştırmalarımızı, eğitim faaliyetlerimizi ve kampüs uygulamalarımızı sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda şekillendirmeye gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının uluslararası değerlendirmelere de yansıdığını belirten Akıncıoğlu, UI GreenMetric 2026 sıralamasında AİÇÜ’nün dünya genelinde 2 bin 16 üniversite arasında 425’inci, Türkiye’de ise 47’nci sırada yer aldığını ifade etti.

AİÇÜ’nün bilimsel bilgi üretiminin yanında çevresel ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmayı da temel sorumlulukları arasında gördüğünü kaydeden Akıncıoğlu, konferansın çevresel farkındalığın artırılmasına, öğrencilerin ve akademisyenlerin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine ve sürdürülebilirlik alanında yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Konferansta sunum yapan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ise enerji kaynakları, iklim değişikliğinin küresel ölçekteki etkileri, sürdürülebilir enerji politikaları ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Sunumda, artan enerji ihtiyacının sürdürülebilir kaynaklarla karşılanmasının önemi, iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel ve teknolojik gelişmelerin rolü, enerji verimliliği ve doğal kaynakların etkin kullanımı gibi başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca gelecek nesillere daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir dünya bırakılması için bilimsel çalışmaların ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekildi.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Programın, üniversitede enerji, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki bilimsel farkındalığın güçlendirilmesine, akademik bilgi paylaşımının artırılmasına ve bu alanlarda yeni çalışmaların teşvik edilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan