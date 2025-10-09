300 Yıllık Dut Ağacı İnsan Figürü Andırıyor - Son Dakika
300 Yıllık Dut Ağacı İnsan Figürü Andırıyor

09.10.2025 10:10  Güncelleme: 10:54
Erzurum'un Oltu ilçesindeki dut ağacı, derin yarıklarıyla şaşırtıcı bir insan silueti oluşturuyor.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde, yaklaşık 300 yıllık olduğu belirtilen devasa bir dut ağacının gövdesinde, zamanla oluşan yarıkların yere oturmuş ve başını eğmiş bir insan figürünü andırdığı görüldü. Doğal oluşum, hem mahalle sakinlerinin hem de bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"HER BAKTIĞIMIZDA ŞAŞIRIYORUZ"

Mahalle muhtarı Halil Bektaş, ağacın geçmişinin çok eskiye dayandığını belirterek, "Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Zamanla gövdesinde oluşan yarıklar gerçekten dikkat çekici bir şekil almış. İlk bakışta sanki biri ağacın içine oturmuş ve başını eğmiş gibi duruyor. Mahalleli olarak biz de her baktığımızda şaşırıyoruz" diye konuştu.

BÖLGEYE İLGİ ARTTI

Yerel halk ve ziyaretçiler, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla bölgeye ilginin arttığını; doğal oluşumun korunması ve tanıtılması gerektiğini vurguladı. Uzmanların veya yetkililerin ağaç için koruma önerileri getirmesi halinde, Arıtaş'ın ekoturizm potansiyelinin değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

İşte görenleri şaşırtan o görüntü;

Erzurum'daki 300 yıllık dut ağacında şaşırtan detay: Her baktığımızda şaşırıyoruz
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erzurum, Arıtaş, Yaşam, Doğa, Oltu

