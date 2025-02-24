7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü

Yaşam

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangına ilişkin alınan numuneler sonuçlandı. 7 gündür süren yangının, metan gazı kaynaklı olduğu belirlendi.

47 METRE DERİNLİKTE YANGIN ÇIKTI

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), doğal gaz dağıtım şirketi ve polis ekibi sevk edildi.

PATLAMADA BİR İŞÇİ YARALANDI

Yüzeye çıkan yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yaşanan parlamada yüzünden hafif yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

AFAD, TPAO, TÜBİTAK NUMUNE ALDI

Yangından bir gün sonra bölgeye, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerinin yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) uzman ekipleri geldi. İtfaiyeciler, 26'ncı saatte yangın battaniyesiyle yangını kontrollü olarak söndürürken; AFAD, TPAO, TÜBİTAK ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri tarafından hem numuneler alındı hem de ölçümler yapıldı.

SÖNDÜRÜP, YENİDEN YAKTILAR

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, gazı yeniden kontrollü olarak alevlendirdi. Numunelerin laboratuvarda incelenmesinin ardından yanan gazın metan olduğu tespit edildi. Yaklaşık 7 gündür devam eden yangına ilişkin ekiplerin bekleyişi sürüyor.