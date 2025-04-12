7 kilometre yürüyüp çıktığı yaylada kar altındaki \'hüznün\' çiçeklerini görüntüledi

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 1500 rakımlı Bacavan Yaylası'nda yetişen ve 'hüznün çiçeği' olarak bilinen ve endemik türdeki ters laleler, çiçek açtı.

7 KİLOMETRELİK PATİKA YOLU 2 SAATTE YÜRÜYEREK GÖRÜNTÜLEDİ

Doğasever Nurcan Surgünvenç, 7 kilometrelik patika yolu 2 saatte yürüyerek, 1500 rakımlı yaylada açan açan kar altındaki ters laleleri görüntüledi. Yaylanın yüksek kesimlerine vardığında kar yağışına da yakalanan Surgünvenç, ters laleleri gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Surgünvenç'in görüntülediği ters laleler, nisan karı ile buluşunca da ortaya kartpostallara konu olacak cinsten güzel görüntüler çıktı.

KOPARMANIN CEZASI DUDAK UÇUKLATIYOR

Öte yandan, ters laleleri koparmanın 244 bin 315 TL cezası bulunuyor.