Afyonkarahisar\'daki Termal Otellerde Yılbaşı Rezervasyonları Yoğun

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YILBAŞI gecesi birçok sanatçının sahneye çıkacağı Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk yüzde 60 civarına ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, yılbaşının hemen sonrasında sömestirin başlayacağını hatırlatarak, rezervasyonların son güne bırakılmaması uyarısında bulundu.

Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yıl hazırlıkları sürüyor. Kibariye, Öykü Gürman, Yılmaz Morgül, Cengiz Kurtoğlu, Ozan Orhon, Nez, Hazal ve Açelya Alan başta olmak üzere birçok ismin konser vereceği termal otellerde doluluk oranı yüzde 50- 60 civarına ulaştı. ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'ın hem ülke genelinde hem yurt dışında bilinirliğinin arttığını söyledi. Gümüşhan, "2024 yılı Afyonkarahisar'da turizm açısından iyi geçti. Sömestir tatili, bayram tatili olduğu zaman hafta sonları Afyonkarahisar'a ilgi çok yoğun oluyor. Şükürler olsun ki her yıl üstüne koyarak hem doluluklarımız hem misafir memnuniyeti Afyonkarahisar'ın bilinilirliği arttı. Aralık ayındayız, önümüz yılbaşı. Bazı misafirlerimiz Afyonkarahisar'a gelecek, bazıları dinlenerek yeni yıla girecek. Yılbaşında sanatçılarımız Afyonkarahisar'da otellerimizde sahne alacak. Gelen misafirlerimiz hem Afyonkarahisar'ın tarihi turistik yerlerini gezecek hem termale girecek hem dinlenecek hem alışverişlerini yapacak, 3-4 gün hoşça vakit geçirecekler" dedi.

'1,5 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLADIK'

Afyonkarahisar'da 2024 yılının 10 ayında 1,5 milyon kişiyi ağırladıklarını belirten Gümüşhan, "Doluluk oranları yılbaşı, bayramlar ve hafta sonları çok yoğun oluyor. Bir de yaz dönemi gurbetçilerimiz geliyor. 25 bin yatak kapasitesiyle değerlendirildiğinde yıllık 1,5 milyon kişi Afyonkarahisar'da konaklama için gelmiş. Yaklaşık 2,2 gece konaklama yapmışlar. Bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Hem otel sayısı artmakta hem de misafir sayısı. Afyonkarahisar'da bu kapasitesinin daha fazla olması için yurt dışı çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışından misafir alabilmek için hem Turizm Geliştirme Ajansı'nı hem Türk Hava Yolları'nı kullanıyoruz. 2025'ten itibaren yurt dışından da misafir almaya başlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'2025 YILINDAN UMUTLUYUZ'

2025 yılının 2024'ten daha iyi olmasını beklediklerini söyleyen Ali Gümüşhan, "2025 yılından hem ümitli hem umutluyuz. Afyonkarahisar'da 12 ay turizm yapılmakta; gastronomi anlamında, tarih ve turizm anlamında zenginliği çok yüksek bir ilimiz. 2025 yılının hemen başında ocak ayında 15 günlük sömestir tatili var. Zaten sömestir tatilinde otellerimiz yüzde 100 dolmakta. Hatta şu anda da doluluklarımız yüzde 50- 60 civarına gelmiş durumda. Tüm misafirlerimize şunu söylemek istiyorum, son güne bırakmasınlar. Şimdiden rezervasyonlarını yaptırsınlar. Çünkü yıl bitiyor, arkasından sömestir başlıyor. Haklı olarak çocuklarla tatil yapmak isteyecekler. Tüm misafirlerimizi önceki yıllarda olduğu gibi en iyi şekilde ağırlayacağımızı söylüyorum, garanti ediyoruz. 2025 beklentilerimiz tabii ki çok yüksek. Gurbetçilerimiz bu yıl daha erken Afyonkarahisar'a gelecektir. Gelirken yanında bir yabancı komşusunu Afyonkarahisar'a getiriyor. Bu sene sayımız artacak. 2025 yılının 2024'ten daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

'4 KUŞAK BURAYA GELİYORUZ'

Ankara'dan Afyonkarahisar'a tatile gelen Ayşe ve Ümit Ekiz çifti, "Kayınvalidem, kayınpederimle geliyoruz. Çocuklarım, eşleri ve torunlarımla birlikte geliyor. 4 kuşak buraya geliyoruz, sürekli ve çok memnunuz. Genelde de burayı tercih ediyoruz, temizliği, kalitesi, personelin güler yüzlülüğünden çok memnunuz. Çok mutluyuz. Bu havada böyle bir yerde olmak çok güzel. Dışarısı soğukken burası sıcacık temiz, güzel. İnsan çok mutlu oluyor. Aşağı yukarı 4- 5 sezondur geliyoruz, 4 kuşak aynı anda. Çocuklarım da sömestirde gelecek" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER