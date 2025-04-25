Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz - Son Dakika
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Yaşam

Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

Ahmet Ercan\'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

İstanbul'da akşam saatlerinde peş peşe gelen artçı depremlerin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan gelişmeleri izleyeceğim" açıklamasında bulundu.

25.04.2025 21:57
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İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. İstanbul bu akşam bir saatte içinde meydana gelen 4 depremle sarsıldı.

AFAD, saat 20:21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oluştuğunu duyurdu. 3.5'lik depremden dakikalar sonra saat 20:33'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM DAHA

3.5 ve 4.3'lük depremlerin ardından iki deprem daha meydana geldiğini açıklandı. AFAD, depremlerin büyüklüğünü 3.7 ve 3.5 olarak duyurdu.

AHMET ERCAN'DAN KORKUTAN UYARI

Artçı depremlerin ardından halk panikle sokaklara çıkarken; Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, korkutan bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, "Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05 de de olan M4,6'lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı" dedi.

"ÇOK ÇEKİNİLECEK BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA OLABİLİRİZ"

Ercan paylaşımının devamında ise "Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim. Sürmezse kaygımız biter" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

"KAYGIYLA GELİŞMELERİ İZLİYORUM"

Ercan paylaşımından dakikalar sonra yenide bir açıklama daha yaptı. "Kuzey Marmara Trakya kolunda tuhaf gelişmeler var" diyen Ercan, "Kırıcı baskı doğudan bastırmasına karşın, Trakya kolunda gerilim taşınması baskının tersine doğuya doğru iki kola ayrılıp, Y-çatal biçimli iki ayrı kırıkta görülmeye başladı. Artçı depremler,ikisi dışında Büyükçekmece-Çatalca kırığında kesiliyor. Kırıklarda diri devingenlik depremciklerle sürüyor. Kaygıyla gelişmeleri izliyorum" diye yazdı.

Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
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Son Dakika Yaşam Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 123456:
    15 milyon insan yaşıyor o şehirde Allah muhafaza ya 16 2 Yanıtla
  • Security Specialist:
    İnşallah daha kötüsü olaz. Allah korusun.Biz zaten uyumuyoruz :( 14 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bir panik havası var bişeyler saklıyorlar ama bizden hayırlısı ne diyelim 13 0 Yanıtla
  • Oooo:
    2030 a kadar uzmanların yüzde 47 oran verdiği ve tahmini 400-500 bin insanın ölümüyle sonuçlanabilecek bir tehlikeye topyekün savaş açıp tedbir almamız gerekirken neredeyse kıpırdamadan oturuyor olmamızı beynim de eritemiyorum Kabullenemiyorum 8 0 Yanıtla
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