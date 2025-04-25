Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var - Son Dakika
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Yaşam

Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var

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İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. 266 artçı sarsıntı yaşanırken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden artçı depremlerin seyrine dair bilgi verdi. Ercan, gerginliğin çoğunun Doğuya Büyükçekmece'ye doğru taşındığını ifade etti.

25.04.2025 08:06  Güncelleme: 08:15
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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremin ardından en büyüğü 5.9 olan 266 artçı sarsıntı yaşandı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerinden artçı depremlerin seyrine dair bilgi verdi.

Deprem sonrası yaşanan artçılar ve birikim alanlarına dair bir harita paylaşan ve bu harita üzerinden bir değerlendirmede bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GERGİNLİK DOĞUYA TAŞINDI"

Ercan "Kuzey Marmara'da ilginç gelişmeler var. Dün odak Silivri'den Büyükçekmece'ye doğru göç eden depremcikler, bugün batı kolda Marmara Ereğlisi'ne doğru dizilmeye başladı. Beklenen durum da buydu. Şu açık ki gerginlik aktarımının çoğu Doğuya B. Çekmeceye doğru taşındı." dedi.

Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var

"ARTÇILAR GERGİNLİĞİ BÜYÜK ORANDA ATTI"

Öte yandan Prof. Dr. Ercan, daha önceki açıklamasında "Büyük deprem gelmeden önce bu tür depremleri göreceğiz. Artçıların iki hafta sürmesini beklerken öğleden önce ve öğleden sonra meydana gelen artçı depremlerle üstündeki gerginliği büyük oranda attı." dedi.

"ARKASINDAN BÜYÜK BİR DEPREM GELMEZ"

"Deprem yaklaşık 25 kilometre ya sürüklendi ya da yeri kırdı." diyen Ercan, "Gidişi normalde doğuya ve batıya olması gerekirken sadece İstanbul'a doğru yöneldi. Şu anda İstanbul'a doğru kayıyor. Trakya Eskişehir kırığından başlayan bu deprem Büyükçekmece Çatalca kırığına kadar vardı. Bundan sonra İstanbul'a doğru sürmesini beklemiyorum. Büyük bir dinginliğe erişiyor. Bunun arkasından büyük bir deprem beklentisi içinde değilim." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ 2045'TEN ÖNCE OLMAZ"

Beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin tarih veren Prof. Dr. Ercan, "Bu beklediğimiz büyük İstanbul depremi değil. Ona daha zamanımız var. Onun için de 2045 ve 2065'ten önce olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Ahmet Ercan\'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
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Son Dakika Yaşam Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • YoH null:
    Tek çözüm müstakil ev arkadaşlar şöyle düşünelim normalde deprem bölgesi olan heryer 2 kat yada en fazla 3 kat istenir mesela örnek erzincan da 3 kat sonrası yasak peki İstanbul da deprem bölgesi olmasına ramen neden yuksek evler işa ediliyor soran yok her sokak başı ev yapılıyor onu yık yerine tekrar yap çözüm mü degil kardeşim Tek çözüm müstakil nufus mu cok okadar rahat alıyor ki yapılsa alıyor boş yer bile kalıyor Tek çözüm müstakil ev gerisi hikaye 11 1 Yanıtla
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