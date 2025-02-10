AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek - Son Dakika
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Yaşam

AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

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AKOM, Pazartesi gününe ilişkin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürürken sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının etkili olacağı, gece saatlerinden itibarense şiddetini artıracağı ifade edildi. Öte yandan İstanbullulara trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları önerildi.

10.02.2025 10:49
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AKOM'un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinden itibaren kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürüyor. AKOM'un hava tahmin raporuna göre, Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve Çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.

AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE 55,91 SEVİYESİNDE

AKOM, kuzeyli yönlerden (Yıldız ve Poyraz) esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgârın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı. İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 55,91 seviyesinde ölçüldü. Şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın %65'in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

BUZLANMA UYARISI

AKOM'un değerlendirmesine göre, mevcut sıcaklıklar kar birikimi açısından 1-2 derece daha yüksek seyrediyor. Bu nedenle yağış sırasında beyaz bir örtü oluşsa da, yağış sonrası tekrar erime gerçekleşiyor. Bu sebeple kalıcı kar örtü oluşmuyor. AKOM, özellikle akşam ve gece saatlerinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yapılacak uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtilirken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarında veya 5-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları öneriliyor.

AKOM saat verdi: İstanbul\'da bu kez göz gözü görmeyecek
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yaşam AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sebahattin yıldırım:
    Ekrem başganıda uyarsaydınız Tatilde filan olabilir En son kar yağdığında millet 3 gün yollarda mahsur kalmıştı ( şimdi bu saatte ne uyku çekiyodur varya şimdi metrobüsüde 41 lira yaptım ohhhh diyordur 71 67 Yanıtla
  • Mustafa null:
    Bereketiyle gelsin kar inşallah 64 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    sebo geceleri tromusun ? 27 31 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bu nasıl bir kar resmi ablaa mini etekle dolanıor:)))) 44 1 Yanıtla
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