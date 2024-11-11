Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama - Son Dakika
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Yaşam

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan ödemelere ilişkin iddialara yanıt verdi. Yavaş, Ebru Gündeş konseri için toplamda 44 milyon TL ödendiğini belirtti. Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 miyon TL ödem yapıldığını açıkladı. Ayrıca, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için 78 milyon 500 bin TL harcama yapıldığını aktardı.

11.11.2024 16:16  Güncelleme: 16:32
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için 69 milyon, 71 milyon ve 80 milyonluk ödemeler yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

EBRU GÜNDEŞ KONSERİ İÇİN 44 MİLYON TL

69 milyon TL ödendiği öne sürülen Ebru Gündeş konserine ilişkin iddialara cevap veren Yavaş, Gündeş'e ekibiyle birlikte ödenen tutarın 4 milyon 750 bin TL olduğunu, teknik hizmet ve diğer hizmet kalemleri için de toplam 40 milyon 188 bin TL ödendiğini söyledi.

Yavaş, "Sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. 2 ana konser için ses, sahne, ışık, LED ekran, ana sahne imalatı ve dekor 31 milyon 681 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil, 13 milyon 257 bin lira. Ebru Gündeş'in kendi izniyle açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira. Yani, kalkıp da bir sanatçıya şu kadar ödendi demek tamamen algı operasyonudur. Kurulumda çalışan personel tam 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve LED ekranda çalışan 56 kişi. Bunların arzu eden olursa tamamının sigorta fişlerini kendilerine gösterebiliriz. Bunların yemesi, içmesi, konaklaması dahildir. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 TIR malzemeyle kurulum yapılmıştır. Bunların da sevk irsaliyelerini bizzat kendim inceledim. Toplam kurulum ve sökümde günlük çalışan 146 kişi." ifadelerini kullandı.

8 SANATÇIYA TOPLAM 94 MİLYON TL

Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirilen Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği yönündeki iddialara da yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Yavaş, "Candan Erçetin'in aldığı para yine kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candaş Erçetin ve Murda olarak 8 tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve 8'i birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL. Bunu sekize böleceksiniz." diye konuştu.

3 KONSERE 78 MİLYON TL

Mansur Yavaş, Mor ve Ötesi'ne 71 milyon TL ödendiği iddiasını da cevaplayarak, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için 78 milyon 500 bin TL harcama yapıldığını aktardı.

ABB Başkanı, şu şekilde konuştu: "17-18-19 Mayıs'taki Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi üç adet konser. Teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine de ödenen para 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira. Üçe böldüğünüzde ne kadar aldıklarını göreceksiniz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama

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Son Dakika Yaşam Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Sudem melis:
    Sonuçta Elden Para Çıkmış Haram Zıkkım Olsun Sizlere Yiyenlerede 183 26 Yanıtla
  • Yağız Yıldırım:
    GİTSİNLER C.başkanının sarayının günlük harcamasına baksınlar 24 milyon tl . Başka söze gerek yok 72 136 Yanıtla
  • Murat:
    8 sanatçıya 94 MİLYONNNNNNN TL ödemiş birde bunu utanmadan açıklıyor sanki marifetmiş gibi.!! Sayın Mahsur Yavaş sen iyimisin????? Ankara'ya 94 milyon ile neler neler yapılır bir hesapla bakalım.????? 168 37 Yanıtla
  • Wolkan Turkgenc:
    Soyguna bak 120 29 Yanıtla
  • Şeref Taşdöven:
    Bu kadar parayı sgk borcuna verseydin ya senin başkanlığın bu işte 117 24 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Fakir fukara o vergileri ne zorlukla ödüyor Bide sağa solda kamu israfında bahsediyorlar farkınız ney 111 16 Yanıtla
  • Mustafa Saygılı:
    Reisin 1 günlük saray gideri ne kadar 32 84 Yanıtla
  • Mehmet Güler:
    Hiç geçmediğin köprünün parasını ödediği için bir tarafını yırtanlar hiç dinlemediği konserin parasını ödemekten şikayetçi olmuyor alayınız eşşek olsanız yavaşın şerefini taşıyamazsınız diyen şahıs eşek kimmiş 70 21 Yanıtla
  • Mesut alıcıoğlu:
    Allahtan ucuzmuş ?? 70 14 Yanıtla
  • Mehmet Ceylan:
    Belediyeler yol yapmaz, temiz su vermez, verdiği suyu fahiş fiyattan verir, ama konserlere, eften puften işlere milyonlar harcar. Yazık bu millete 18 2 Yanıtla
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