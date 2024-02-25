Atatürk Cumhuriyet Kulesi yapımında çalışan dağcıların böyle görüntülendi

Ankara'daki Atatürk Cumhuriyet Kulesi inşasında çalışan dağcıların heyecan dolu çalışmaları havadan dron ile kaydedildi. 15 Mart'ta açılışı yapılacak olan 197 metre yüksekliğindeki kulede 11 kişilik endüstriyel dağcı grubu çalışıyor.
Keçiören'de bulunan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde çalışan 11 dağcı, cam çatının parçalarını yoğun güvenlik önlemleri altında büyük bir titizlikle monte etti. Çalışmaların nasıl bir zorluk içinde yapıldığıysa dron çekimlerinde ortaya çıktı. İple erişim teknisyeni olarak çalışan Ekin Şafak, dağcılık hobisini endüstriyel dağcılıkla birleştirdiğini belirterek "Burada çözülemeyeceği düşünülen problemlerin aslında çözümünde biz rol alıyoruz. Hem Ankara'daki bu kadar yüksek bir binada çalışmak bizim için çok büyük bir şans. Hem de Cumhuriyet'in yüzüncü yılında sembolik bir yapıda bu şekilde hizmet verebildiğimiz için keyifliyiz" dedi.
Saha şefi Berkan Barış ise güvenliği sağlamakla sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Burada arkadaşların ipte çalışırken güvenliği benden sorumlu. Akşam herkesin evine güvenle gidebilmesi için kimsenin burnu bile kanamadan çalışmasını sağlıyoruz. Burada LED montajı yapıyoruz, yaklaşık iki aydır buradayız. Kule vincin sökümünde camların değişiminde menfez kapaklarında havalandırmalarda birçok konularda yardımcı olduk. Bunun dışında cam temizliği yapıyoruz. Rüzgar türbinlerinde çalışabiliyoruz. Barajlarda, yamaçlarda. Yani yüksekte olan bütün işlere çözüm ortağı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaptığı işin korkutucu olduğunun altını çizen Barış, "Ben bu işi yapıyorum ama yüksekten korkarak yapıyorum, yani yükseklik korkum var. Bağlantı olmadan yukarıda hiçbir zaman gezemiyoruz. Ama bağlı olduğumuz zaman malzemeye her daim güveniyoruz. Hepsinin bir çekeri var. Hepsinin bir statiği var, bunlar çok önemli. O yüzden malzemeye güveniyoruz, yüksekliğin pek de bir önemi olmuyor. İnsan iki metreden düşüp bile ölebiliyor, o yüzden iki metre ya da iki yüz metre aynı bizim için değişen bir şey olmuyor" diye konuştu.
Son Dakika › Yaşam › Atatürk Cumhuriyet Kulesi yapımında çalışan dağcıların böyle görüntülendi - Son Dakika
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