Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu' - Son Dakika
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Yaşam

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'

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Antalya'nın ünlü Lara Plajı'na kaçak inşa edilen yapılar, internetten "Denize sadece bir adım" açıklamasıyla günlük ücret karşılığında kiralanıyor.

20.12.2024 16:25  Güncelleme: 16:58
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Antalya sahillerindeki kaçak yapılar "Denize bir adım" sloganıyla kiralanıyor.

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'

SAHİLLER İŞGAL EDİLİYOR

Muratpaşa ilçesinde bulunan ve ince kumlardan oluşan yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller işgal ediliyor.

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'

GÜNLÜK KİRAYA VERİLMEYE BAŞLANDI

Son olarak Lara Sahili'nde bulunan bir işletme, denize 10 metre kadar yakınlıkta, kumsalın üzerine 'Kubbe' ismi verilen bir yapı inşa etti. Etrafı çitle çevrilen kaçak yapı, bir süre sonra internet üzerinden günlük kiraya verilmeye başlandı.

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'

"DENİZE GÜNAYDIN"

İnternette "Denize günaydın" başlığıyla günlüğü 4 bin 560 TL'den satışa sunulan yapı için işletmeci, sosyal medya ünlüleri aracılığıyla tanıtımlar yaptı.

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'

"BU BENZERSİZ VE ROMANTİK KAÇAMAĞA BAYILACAKSINIZ"

Sitede satışa sunulan yapı için "Bu benzersiz ve romantik kaçamağa bayılacaksınız. Denize sadece bir adım. Ücretsiz plaj kullanımı. Klimalı, eşsiz manzara sıcak ya da soğuk sizi etkilemez" açıklamasına yer verilen ilana, birçok yorum da geldi.

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'
Antalya\'da günlüğü dudak uçuklatan rakama \'plajkondu\'
Kaynak: DHA

Antalya, Turizm, Hukuk, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Vahdet Elfas:
    orası hangi partiden belediye başkani demek ki O parti hırsız 21 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    kocaman devlet kocaman belediyeler de seyrediyor.. 18 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Neredesin Murat kurum 9 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    belliki orada bir kalkışma var devlet affetmez 9 2 Yanıtla
  • Alper Elma:
    CHP nin olduğu yerde bunlar normal 4 4 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    devlete para lazım about kolay değil emekliye zam asgari ücrete zam 2 4 Yanıtla
  • BİLGİN BEGİK:
    MADDE 43- Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 2 0 Yanıtla
  • BİLGİN BEGİK:
    Ordaki her şey Anayasaya aykırı!!! 2 0 Yanıtla
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