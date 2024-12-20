Antalya\'da günlüğü dudak uçuklatan rakama \'plajkondu\'

Yaşam

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Antalya sahillerindeki kaçak yapılar "Denize bir adım" sloganıyla kiralanıyor.

SAHİLLER İŞGAL EDİLİYOR

Muratpaşa ilçesinde bulunan ve ince kumlardan oluşan yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller işgal ediliyor.

GÜNLÜK KİRAYA VERİLMEYE BAŞLANDI

Son olarak Lara Sahili'nde bulunan bir işletme, denize 10 metre kadar yakınlıkta, kumsalın üzerine 'Kubbe' ismi verilen bir yapı inşa etti. Etrafı çitle çevrilen kaçak yapı, bir süre sonra internet üzerinden günlük kiraya verilmeye başlandı.

"DENİZE GÜNAYDIN"

İnternette "Denize günaydın" başlığıyla günlüğü 4 bin 560 TL'den satışa sunulan yapı için işletmeci, sosyal medya ünlüleri aracılığıyla tanıtımlar yaptı.

"BU BENZERSİZ VE ROMANTİK KAÇAMAĞA BAYILACAKSINIZ"

Sitede satışa sunulan yapı için "Bu benzersiz ve romantik kaçamağa bayılacaksınız. Denize sadece bir adım. Ücretsiz plaj kullanımı. Klimalı, eşsiz manzara sıcak ya da soğuk sizi etkilemez" açıklamasına yer verilen ilana, birçok yorum da geldi.