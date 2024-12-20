Antalya sahillerindeki kaçak yapılar "Denize bir adım" sloganıyla kiralanıyor.
Muratpaşa ilçesinde bulunan ve ince kumlardan oluşan yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller işgal ediliyor.
Son olarak Lara Sahili'nde bulunan bir işletme, denize 10 metre kadar yakınlıkta, kumsalın üzerine 'Kubbe' ismi verilen bir yapı inşa etti. Etrafı çitle çevrilen kaçak yapı, bir süre sonra internet üzerinden günlük kiraya verilmeye başlandı.
İnternette "Denize günaydın" başlığıyla günlüğü 4 bin 560 TL'den satışa sunulan yapı için işletmeci, sosyal medya ünlüleri aracılığıyla tanıtımlar yaptı.
Sitede satışa sunulan yapı için "Bu benzersiz ve romantik kaçamağa bayılacaksınız. Denize sadece bir adım. Ücretsiz plaj kullanımı. Klimalı, eşsiz manzara sıcak ya da soğuk sizi etkilemez" açıklamasına yer verilen ilana, birçok yorum da geldi.
Son Dakika › Yaşam › Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu' - Son Dakika
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