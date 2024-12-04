Ahmet Ercan\'dan Antalya\'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Yaşam

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen, Antalya kent merkezi Alanya ve Mersin'de de hissedilen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DEPREM ANADOLU YARIMADASI İÇİNDE OLMADI"

29 Kasım'da Alanya açıkları ile Kıbrıs arasında 5 büyüklüğünde meydana gelen depremi hatırlatan Ahmet Ercan, "4-5 gün arayla iki tane 5'lik deprem gördük. Bunlar bizim küçük deprem olarak andığımız depremlerdendir. Bu depremlerin derinliğinin 32 kilometre olmuş olması deprem odağının Anadolu Yarımadası içinde olmadığını gösteriyor." dedi.

"YIKICI NİTELİKTE DEĞİL"

Bu şiddette depremlerin yıkıcı nitelikte olmadığını belirten Ercan, "Peki nerededir bu? Bu gölgede Kıbrıs yayının olduğu kesimde Afrika ana karasının ya da Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan dilimi üzerinde deprem oldu. Afrika yaklaşık yılda 3 ila 5 santimetre hızla Anadolu'yu toslayarak Anadolu'yu geriyor. Bu gerilmeler sonucunda dalan Afrika kıtası üzerinde 32 kilometre derinde kırıklar oluşuyor. Bu kırıkların sarsıntı etkilerini gördük bugün. Bu büyüklükler Türkiye ve Alanya bölgesindeki yapı niteliği için yıkıcı nitelikte değildir." diye konuştu.

"BÖLGEDE BEKLENEN EN BÜYÜK DEPREM 6.1-6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Bölgede beklenen en büyük depreme ilişkin konuşan deprem uzmanı, "Bu bölgede beklenen en büyük deprem 6.1-6.2 büyüklüğünde depremlerdir. Bu büyüklükte depremler olsa dahi Alanya, Manavgat, Mersin, Antalya ve Adana'da bir yıkıcı etkisi olmaz, sadece sarsar. Bunu için halk kaygılanmasın, yaşamını sürdürsün. Sağlam yerde sağlam ev ve benim her zaman için önerdiğim gibi yer, yapı bilgilendirme belgelerinin çıkartılması ve bunun tapuya işlenmesi. Eğer böyle yaparsak kırıksız döküksüz ölümsüz bir Türkiye depremlerine hazır olabiliriz." ifadelerini kullandı.