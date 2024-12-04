Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Geniş Video İzle

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Antalya'da meydana gelen 4.6 büyüklüğünde depreme ilişkin açıklama yaptı. Son 4-5 gün içinde iki tane 5'lik deprem olduğunu belirten Ercan, depremlerin Anadolu Yarımadası içinde olmadığını, Afrika ana karasının ya da Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan dilimi üzerinde meydana geldiğini belirtti.

04.12.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen, Antalya kent merkezi Alanya ve Mersin'de de hissedilen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DEPREM ANADOLU YARIMADASI İÇİNDE OLMADI"

29 Kasım'da Alanya açıkları ile Kıbrıs arasında 5 büyüklüğünde meydana gelen depremi hatırlatan Ahmet Ercan, "4-5 gün arayla iki tane 5'lik deprem gördük. Bunlar bizim küçük deprem olarak andığımız depremlerdendir. Bu depremlerin derinliğinin 32 kilometre olmuş olması deprem odağının Anadolu Yarımadası içinde olmadığını gösteriyor." dedi.

"YIKICI NİTELİKTE DEĞİL"

Bu şiddette depremlerin yıkıcı nitelikte olmadığını belirten Ercan, "Peki nerededir bu? Bu gölgede Kıbrıs yayının olduğu kesimde Afrika ana karasının ya da Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan dilimi üzerinde deprem oldu. Afrika yaklaşık yılda 3 ila 5 santimetre hızla Anadolu'yu toslayarak Anadolu'yu geriyor. Bu gerilmeler sonucunda dalan Afrika kıtası üzerinde 32 kilometre derinde kırıklar oluşuyor. Bu kırıkların sarsıntı etkilerini gördük bugün. Bu büyüklükler Türkiye ve Alanya bölgesindeki yapı niteliği için yıkıcı nitelikte değildir." diye konuştu.

"BÖLGEDE BEKLENEN EN BÜYÜK DEPREM 6.1-6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Bölgede beklenen en büyük depreme ilişkin konuşan deprem uzmanı, "Bu bölgede beklenen en büyük deprem 6.1-6.2 büyüklüğünde depremlerdir. Bu büyüklükte depremler olsa dahi Alanya, Manavgat, Mersin, Antalya ve Adana'da bir yıkıcı etkisi olmaz, sadece sarsar. Bunu için halk kaygılanmasın, yaşamını sürdürsün. Sağlam yerde sağlam ev ve benim her zaman için önerdiğim gibi yer, yapı bilgilendirme belgelerinin çıkartılması ve bunun tapuya işlenmesi. Eğer böyle yaparsak kırıksız döküksüz ölümsüz bir Türkiye depremlerine hazır olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercan\'dan Antalya\'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Övgün Ahmet Ercan, Doğal Afetler, Ahmet Ercan, Antalya, Kıbrıs, Afrika, Deprem, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Aydaz:
    YANİ SADECE TEKNİK ÖYLE 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:50:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.