Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi - Son Dakika
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Yaşam

Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi

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Adana'da yaşayan iki kuzen tatil için Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin internet sitesinden rezervasyon yaptırdı. Birkaç gün sonra otelden aranıp tesiste erkek sayısının çoğunlukta olacağı gerekçesiyle rezervasyonu iptal edilen gençler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu. TİHEK, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle otele 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı

17.03.2025 13:34
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Adana'da yaşayan ve erkek kuzeniyle tatil planı yapan M.E.L., Alanya'daki otelin internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdı. Birkaç gün sonra otel yetkilileri tarafından aranan M.E.L.'ye, tesiste erkek sayısının çoğunlukta olacağı gerekçesiyle konaklayamayacakları bilgisi verilip, rezervasyonun iptal edildiği söylendi. Rezervasyon sonrası iş yerinden izin ve uçak biletlerini alıp Alanya'ya gitmeye hazırlanan M.E.L., maddi ve manevi zarar gördüğü gerekçesiyle TİHEK'e başvurdu. Başvuruyu değerlendiren TİHEK, otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

ZARARININ KARŞILANMASINI TALEP ETTİ

Müvekkilinin cinsiyetçi yaklaşımla muamele gördüğünü belirten Avukat Senar Furkan Başak, "Müvekkilim, kuzeniyle birlikte Alanya'da tatil yapmak için otelin resmi internet sayfasından rezervasyon yaptı. Ücreti ödedikten sonra otelin çağrı merkeziyle görüşerek herhangi bir sorun olup olmadığını sordu. Kendisine bir problem olmadığı söylendi. Bunun üzerine iş yerinden izin alarak uçak biletlerini satın aldı. Ancak otel, birkaç gün sonra müvekkilimle iletişime geçerek iki erkeğin otelde konaklamasına izin verilmediğini bildirdi ve rezervasyonu iptal etti. Müvekkilim, yaşadığı mağduriyeti gidermek için otelle tekrar iletişime geçti. Uçak bileti, izin günleri ve diğer masrafların boşa gitmesi nedeniyle zararının karşılanmasını talep etti. Ancak otel bu konuda hiçbir adım atmadı" dedi.

Rezervasyona 'erkek fazla' iptali! Otele para cezası verildi

Mağduriyet üzerine TİHEK'e başvurduklarını aktaran Avukat Başak, "Kurum, otelin 6701 sayılı kanunda yer alan ayrımcılık yasağını açık bir şekilde ihlal ettiğine karar verdi ve işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki eşitlik ilkesine açıkça aykırı. İki kadın aynı otelde konaklayabilirken, sadece erkek oldukları için iki erkeğin bu haktan mahrum bırakılması açık bir cinsiyet ayrımcılığıdır" ifadelerini kullandı.

"DAMSIZ GİRİLMEZ ANLAYIŞI"

Otelin eğlence mekanı anlayışıyla yaklaştığını söyleyen Avukat Başak, "Ne yazık ki günümüzde birçok otelde benzer uygulamalar devam ediyor. Otel, bazı eğlence mekanlarında görülen 'Damsız girilmez' anlayışıyla hareket etmiş. Ancak bu yaklaşım, hukuk önünde kabul edilemez. Bu karar, emsal niteliğindedir. Umarız bu tür ayrımcı uygulamalar son bulur. Antalya'da erkek erkeğe tatil yapmak ne yazık ki kısıtlı bir hal aldı" diye konuştu.

Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Rezervasyona 'erkek fazla' iptali! Otele para cezası verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cemil Moroglu:
    birçok her şey dahil otelde bu böyle. onlara da ceza kesilsin. bu resmen ayrimcilik. erkek olmak suç mu? kadinlara yapılsa tantana kopardi. 0 0 Yanıtla
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