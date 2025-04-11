Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır - Son Dakika
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Yaşam

Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır

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Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "Etik bir ahlak kuralıdır. Bütün mesleklerde karşımıza çıkması gereken bir kavramdır. Hepimizin iş yaparken uyması gereken bir kavramdır." ifadelerini kullandı. Teymur, etiğin insanların vicdani muhasebeyle uyması gereken bir kural olduğunu belirtti.

11.04.2025 17:51
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Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yapan çok sayıda gazeteci, Kayseri'de İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda buluştu. Etkinlikte Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ile Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da konuşma yaptı.

Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır

"ETİK HER MESLEKTE OLMASI GEREKEN BİR KAVRAMDIR"

Av. Bedia Teymur "Dijital medyanın etik değerler sınavı" başlıklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Etik bir ahlak kuralıdır. Bütün mesleklerde karşımıza çıkması gereken bir kavramdır. Hepimizin iş yaparken uyması gereken bir kavramdır. Bu yazılı bir kural değildir. Bir örf, adetten gelmiş, eskiden beri var olan, insanların vicdani muhasebeyle uyması gereken bir kuraldır.

Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır

"ARTIK BİLGİYE ULAŞMAK DA KOLAYLAŞTI"

İnternet haberciliğinde bilginin akıcılık hızıyla doğruluk oranını inceleme-araştırma bir gazete kadar çok büyük olmayabilir; ancak bu olmadan da etik kurallara saygı duyulabilir. Biz 18 yıldır bu sektördeyiz. İnternet yayıncılığı yapıyoruz ama tıklanmalarımızı kaybetme pahasına da olsa bazı şeyleri anında almıyoruz. Soruyoruz. Bilgiyi vermek ne kadar kolaysa bilgiye ulaşmak da o kadar kolaylaştı. Elimizde cep telefonları var, internet var. Bu bahse konu kişilerin sosyal medyaları var. Oraları araştırarak birtakım doneler elde ediyoruz. O bilgiyi o şekilde aktarmaya çalışıyoruz. "

Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır
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Son Dakika Yaşam Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • My Way:
    Merhaba, Bedia hanım ve ekibi geleceğin Turkiyesinde önemli roller oynayacaklarına eminim.Bir ricam şudurki lütfen çıplaklık içeren magazin haberi yapmayın.Ailemiz de okuyor bu haberleri.Aileyi hep beraber koruyalım.Sayin cumhurbaşkanimız bu yılı Aile yılı ilan etti.Sizin de bir katkınız olsun.Lutfen adminlerimiz haber yaparken sırf çok okusunlar diye etikten yoksun fenomenleri ya da ünlüleri haber yapmayın.Allah sizi korusun. 0 0 Yanıtla
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