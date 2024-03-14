Bahçelievler'de Yıkım Sırasında Duvar Olmadığı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Bahçelievler'de Yıkım Sırasında Duvar Olmadığı Ortaya Çıktı

Bahçelievler'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı. Dairenin banyosu ve tuvaleti açıkta kalırken, daire sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Olayın sorumlusu olarak müteahhit gösteriliyor.

14.03.2024 13:12
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BAHÇELİEVLER'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan yıkım sırasında yan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı. Dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kalırken, bu durum üzerine daire sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında bitişikte bulunan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrası dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kaldı. Bina sakinleri olayın şaşkınlığını yaşarken, duvarı olmayan daire sakinleri ise güvenlik tedbiri olarak dairelerini boşalttı. Dairede yaşayan bir kişi, yıkımdan hemen sonra duvarı olmayan banyoyu cep telefonu ile görüntüledi. Binanın inşa edildiği dönemde, müteahhidin yan binanın duvarını sıvayarak kullandığı iddia edildi.

"DUVARINI YAPMAMIŞ, BİNAYA YASLAMIŞ"

Mahalle sakini Yıldırım Akgün, "Binanın dayanıklı olmadığını görüyoruz, başka bir şey değil. Hem o taraf hem bu taraf için yapılan iş düzgün değil. Duvarını yapmamış, binaya yaslamış. Görüntü berbat. Allah'tan gündüz fark edilmiş. Fark etmeseler ne olur kim bilir" dedi.

"YAPAN MÜTEAHHİTİN SUÇU"

Mahalle sakini Latif Kaya, "Yapan müteahhidin suçu. Öteki binayı yapanın suçu, kendine ait duvarı yok. Yıkan kişinin suçu yok. Mekanikçi olduğum halde, yıkan binanın suçunun olmadığını anlıyorum. Görüntü müteahhitlik açısından bakarsak çalınmış, hırsızlık" şeklinde konuştu.

İsmail Doğan ise, "İnşaattan pek anlamam ama görüntü iyi değil, yapmışlar işte" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Bahçelievler'de Yıkım Sırasında Duvar Olmadığı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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