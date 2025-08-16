Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa, Zonguldak, Bartın, Muğla ve Balıkesir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığı duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ülke genelinde orman yangınlarının son durumuna ilişkin bilgi verdi.
Yumaklı yaptığı açıklamada "Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda, Bursa/ İznik, Zonguldak/ Merkez, Bartın/ Amasra, Muğla/ Fethiye, Balıkesir/ Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır" dedi.
Yumaklı ayrıca "Adıyaman/ Besni ve Balıkesir Erdek yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Bakan Yumaklı ayrıca Kocaeli/ Karamürsel, Karaman/ Ermenek, Afyonkarahisar/ Bolvadin yangınlarının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda enerjisi düşürülmüştür. Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz" diye yazdı.
Son Dakika › Yaşam › Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?