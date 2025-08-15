Benzerliği şaşkınlık yarattı! Vanlı şoför adını Müslüm Gürses'ten aldı - Son Dakika
Benzerliği şaşkınlık yarattı! Vanlı şoför adını Müslüm Gürses'ten aldı

Benzerliği şaşkınlık yarattı! Vanlı şoför adını Müslüm Gürses\'ten aldı
15.08.2025 16:11
Van'da tır şoförlüğü yapan 38 yaşındaki Müslüm Tunç, merhum sanatçı Müslüm Gürses'e olan benzerliği nedeniyle 6 ay önce adını ''Saim''den ''Müslüm''e değiştirdi. Saçı, giyimi, sesi ve yaşam tarzıyla Gürses'i andıran Tunç, gittiği yerlerde yoğun ilgi görüyor ve ''Vanlı Müslüm'' olarak tanınıyor.

Van'da tır şoförlüğü yapan 38 yaşındaki Müslüm Tunç, arabesk müziğin efsane ismi merhum Müslüm Gürses'e olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası Tunç, saçından giyimine, sesinden yaşam tarzına kadar ünlü sanatçıyı andırıyor.

Benzerliği şaşkınlık yarattı! Vanlı şoför adını Müslüm Gürses'ten aldı

"SAİM" OLAN İSMİNİ 6 AY ÖNCE DEĞİŞTİRDİ

Asıl adı "Saim" olan Tunç, Gürses'e benzerliği nedeniyle 6 ay önce resmi olarak adını "Müslüm" yaptı. Çevresinde "Vanlı Müslüm" ve "Müslüm Baba" olarak tanınan Tunç, gündelik hayatında ve uzun yolculuklarında Gürses'in şarkılarını dinleyip eşlik ediyor. Gittiği yerlerde yoğun ilgiyle karşılaşan tır şoförü, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmiyor.

"MÜSLÜM BABA'YI ÇOK SEVİYORUM"

Gazetecilere konuşan Tunç, "Küçüklüğümden beri benzerliğim vardı, yaş ilerledikçe iyice arttı. Herkes bana onun ismiyle hitap ediyordu, ben de isim değişikliğini bu nedenle yaptım. Müslüm Baba'yı çok seviyorum. Kendisi çok sevilen ve değerli bir sanatçıydı." dedi.

Benzerliği şaşkınlık yarattı! Vanlı şoför adını Müslüm Gürses'ten aldı

"BENZEMEK AYRICALIKTIR"

Sanatçının tek dinlediği isim olduğunu belirten Tunç, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Beni ilk kez görenler şaşırıyor, sevgi dolu tepkiler veriyorlar. Uzun yollarda hep onun şarkılarını dinlerim. Çevrede şarkı söylememi isteyen çok oluyor. Müslüm Baba kadar sesim güzel değil ama elimden geldiğince eşlik ediyorum. Benzerlikten çok mutluyum. Müslüm Gürses'e benzemek ayrıcalıktır. Buradan bütün Müslüm Baba sevenlerine sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Benzerliği şaşkınlık yarattı! Vanlı şoför adını Müslüm Gürses'ten aldı

