Bodrum'da su krizi: Geyik Barajı yüzde 13'e düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Bodrum'da su krizi: Geyik Barajı yüzde 13'e düştü

Bodrum\'da su krizi: Geyik Barajı yüzde 13\'e düştü
24.10.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da kuraklık nedeniyle Geyik Barajı'ndaki su seviyesi kritik oranda düşerek yüzde 13'e geriledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme ve kullanma suyu sağlayan ve ölü hacme düşen Mumcular Barajı'nın ardından Geyik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 13'e geriledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'un içme suyu ihtiyacının tamamının Geyik Barajı'ndan sağlanması durumunda 10 günlük su rezervinin kaldığını söyledi.

SU YÜZEYİ YEŞİL AGLERLE KAPLANDI

Kuraklık ve düşen yağış miktarı nedeniyle, Bodrum'a içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. 20 milyon metreküp su kapasitesine sahip Mumcular Barajı'nda doluluk yüzde 6 ile ölü hacim seviyesine ulaşırken; 40 milyon metreküp su seviyesine sahip Geyik Barajı da aynı tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 13 seviyesine geriledi. Geyik Barajı'nda su yüzeyinin yemyeşil alglerle kaplı olduğu görüldü.

Bodrum'da yaşanan su stresi ile ilgili açıklama yapan MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'un içme suyu ihtiyacı ortalama 500 bin kişi için 1100 litre/saniye civarı bunun 300 litre/saniye kısmı Mumcular Barajı'ndan temin ediliyordu. Geçen aylarda Mumcular Barajı kuruyunca bu alınamadı. Geyik Barajı'ndan ise 600 litre/saniye su temin ediliyordu. Geçen haftalarda kuraklık olunca bunun 270 litre/saniyelik kısmı kesildi. Böyle olunca buradan temin edilen su miktarı 330 litre/saniye civarına kadar düştü. Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı şu an yüzde 13 civarında ve bu ise ölü hacme kadar 2 milyon metreküp civarında suyumuz kaldığını ifade etmektedir. Bu ise Bodrum'un suyunun tamamının buradan karşılanması durumunda 20 gün kadar yetebilecek suya karşılık geliyor. Ancak buradaki suyun yarısı termik santral için kullanılıyor. Dolayısıyla 10 günlük bir su rezervimiz var demektir. 300 litre/saniyelik Mumcular Barajı'ndan, 270 litre/saniyelik su Geyik Barajı'ndan kesildi. Kalan 330 litre/saniye de Geyik Barajı'nda ölü hacme erişilmesinin ardından kesilecektir. Bu durumunda Geyik ve Mumcular barajlarından toplamda 900 litre/saniyelik bir su kesintisi söz konusu olacak" dedi.

'SON 52 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ'

Doç. Dr. Özçelik, açıklamasında, "Mevcut su kullanımının, şehre suyun Milas Ovası'na sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı'ndan ve yer altı su kuyularından temin edildiğini ve edileceğini gösteriyor. Son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Bu bölgede kuraklık oranı, ülke genelinden biraz daha az olmasına rağmen yüzde 25 civarında bir su eksikliği söz konusu. Önümüzdeki yıllarda yağış eksikliği devam ederse yer altı su rezervlerimiz riske girer. Kendi suyumuzu bitirdiğimiz gibi Milas'ın suyunu da gün geçtikçe daha stresli hale sokuyoruz. Gerekli tedbirlerin alınması ve gelecek dönem için planların yapılması oldukça önem arz ediyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Özçelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer taraftan, rezervuarlardaki su seviyesi azaldıkça baraj gölü içerisindeki oksijen miktarı da azalıyor. Oksijen miktarının azalması göl içerisindeki mikrobiyolojik faaliyetleri arttırıyor. Geyik Barajı'nda gölün tamamı alg patlaması nedeniyle yemyeşil bir hal almış durumda. Önümüzdeki günlerde su seviyesi azaldıkça sediment miktarı da artacak. İletim hatlarında patlaklar da meydana gelecek. Şehre su verirken su kalitesinde ciddi anlamda düşüş meydana gelecek. Su seviyesinin izlenmesi, yer altı su seviyelerinin zarar verilmeyecek şekilde kullanılması ve çevredeki rezervuarların da denetimli bir şekilde kullanılarak gelecek dönemler için planlama çalışmalarının sürdürülmesi gerekiyor."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Geyik Barajı, Ekonomi, Sağlık, Bodrum, Muğla, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bodrum'da su krizi: Geyik Barajı yüzde 13'e düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Rafa Silva’ya sürpriz talip Ocak’ta yuvadan uçabilir Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
Aydın’da şap hastalığı kabusu Çok sayıda mahalle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı kabusu! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:50
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün ülke Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 14:20:44. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da su krizi: Geyik Barajı yüzde 13'e düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.