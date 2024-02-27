Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşamüstü saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de saat 22.52'de 3,8 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7,19 kilometre derinliğinde oluştu.
Öte yandan akşamüstü saatlerinde merkez üssü Biga olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve sarsıntı Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul'da da hissedilmişti.
AFAD, saat 16.09'da kaydedilen 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığını bildirmişti.
Deprem sonrası açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramasının sürdüğünü, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtmişti. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullanmıştı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söylemişti. Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." demişti.
Son Dakika › Yaşam › Çanakkale sallanmaya devam ediyor: Biga'da bir deprem daha meydana geldi - Son Dakika
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