Çin\'de tasması asansör kapısına sıkışan köpek az daha boğuluyordu

Çin'in Shijiazhuang kentinde yaşanan olay, apartmanın güvenlik kameralarına an be an yansıdı. 14 Ekim tarihinde kaydedilen görüntülerde, bir köpeğin asansör kapısına sıkışan tasması nedeniyle ölümden döndüğü anlar yer aldı.

Olayda, siyah-beyaz renkli bir köpek asansöre girerken, yaşlı sahibi bazı çantaları almak için dışarıda kaldı. Adam asansöre binmeye çalışırken kapılar kapandı. Bu sırada köpeğin tasması ve göğüs bağı kapıya sıkıştı. Asansör yukarı doğru hareket etmeye başlayınca köpek havada asılı kaldı. Korku dolu anlar yaşayan hayvan, şans eseri tasmanın kopmasıyla yere düştü ve ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Geçen yıl Brezilya'da da benzer bir olay yaşanmıştı. 11 yaşındaki Thiago Magalhães, köpeği Milú ile asansöre binmişti. Kapıya sıkışan tasma nedeniyle köpek tavana doğru çekilirken, küçük çocuğun hızlı düşünmesi faciayı önledi. Magalhães tasmayı tutarak köpeğinin boğulmasını engelledi. İkisi de düşmesine rağmen ciddi bir yaralanma olmadı.

Veteriner uzmanlar, evcil hayvan sahiplerini asansör kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Tasmanın kısa tutulması, mümkünse hayvanın kucakta taşınması ve kolay çözülebilen tasma kullanılması öneriliyor. Özellikle otomatik kapılı asansörlerde bu tür kazaların sık yaşandığı belirtiliyor.

Bu olayların ardından, pek çok hayvan sahibi asansörlerdeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar ise asansör kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları sık sık hatırlatmaya devam ediyor.