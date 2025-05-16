Çıralı'da İlk Deniz Kaplumbağası Yuvasi Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Çıralı'da İlk Deniz Kaplumbağası Yuvasi Tespit Edildi

Çıralı\'da İlk Deniz Kaplumbağası Yuvasi Tespit Edildi

Kemer'deki Çıralı sahilinde sezonun ilk yuvası, vefat eden İsmail Tunalı'ya atfedildi.

16.05.2025 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde sezonun ilk deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi. Kafesle çevrilerek korumaya alınan ilk yuva, kısa süre önce vefat eden gönüllü deniz kaplumbağası koruyucusu emekli öğretmen İsmail Tunalı'ya atfedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar genelgesi doğrultusunda son yavru denizle buluşana kadar 21.00- 05.00 saatleri arasında Çıralı sahiline araç ve insan girişine izin verilmeyen, ateş yakmak, ses ve gürültü yapmanın tamamen yasak olduğu dönem de başladı.

Türkiye'de deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde bu yıl ilk yuvanın tespit edilmesiyle sezon başladı. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi tarafından düzenlenen 'İlk Yuva' etkinliğinde yuva, kafesle korumaya alındı. Etkinliğe Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya ve gönüllüler, Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca, Ulupınar Çıralı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. İlk yuvaya koruma kafesi, öğrenciler tarafından yerleştirildi.

Sezonun ilk yuvasına 'İsmail Tunalı' adı verildi. Kemer'de öğretmenlik yaparken 1999 yılında emekli olan ve Mersin'e yerleşen, caretta carettaları zorlu yaşam yolculuklarında yalnız bırakmamak için her yaz Çıralı'ya gelerek kooperatif bünyesinde gönüllü çalışan, 15 yıl boyunca binlerce yavrunun denizle buluşmasına destek veren İsmail Tunalı, 2 Mayıs'ta 81 yaşındayken hayatını kaybetmiş ve Çıralı'da toprağa verilmişti. Kafesin yerleştirilmesinin ardından Kaymakam Ahmet Solmaz, üzerine yuvanın sayısını ve günün tarihini yazarak, öğrencilerden de taş üzerine günün tarihini yazıp, bırakmalarını istedi.

'GEÇEN YIL 200'E YAKIN YUVAMIZ VARDI'

Kaymakam Ahmet Solmaz, Çıralı'daki ilk yuvanın sabaha karşı tespit edildiğini belirterek, "Geçen yıl çok verimli bir yuva sayısına ulaşmıştık; yaklaşık 200'e yakın yuvamız vardı. 3 bin 500'e yakın caretta caretta yavrumuzu denize ulaştırmıştık. Tabii bu sayı yeterli değil, ne kadar yüksek görünse dahi bile. Çünkü denizin en önemli canlılarından biri ve maalesef nesli tükenme tehlikesi yaşıyor. Fakat bölgemiz hakikaten bu endemik türlere karşı çok fazla hassasiyet gösteriyor. Yerel vatandaşımız caretta carettalarımızı koruma adına -ki burada aynı zamanda kum zambaklarımız da var- gerçekten cansiperane görev addetmiş durumdalar" dedi.

'ŞİMDİDEN İTİBAREN YASAKLARIMIZ BAŞLIYOR'

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya da "2025 yılı ilk deniz kaplumbağası annemiz Çıralı sahiline yumurtalarını bıraktı. Bugün de hep birlikte çocuklarımızla kafesimizi yerleştirdik. Şimdiden itibaren yasaklarımız başlıyor. Geceleri artık sahilde ateş yakmak, ses, gürültü yapmak ve gezmek yasak. Yasaktan öte bu hayvanlar için saygı göstermemiz gerekiyor. Hep birlikte 4 ay boyunca onlara bırakacağız sahili. Gündüzleri de biz kullanacağız" diye konuştu.

Gönüllü deniz kaplumbağası koruyucusu Nuran Yeşildağ da vefatından önce İsmail Tunalı'nın caretta carettalar için çok çalıştığını ve kendilerine yardım ettiğini belirterek, "Biz de elimizden geldiği kadar kaplumbağalara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

YASAKLAR BAŞLADI

Diğer yandan ilk yuvanın tespit edilmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar genelgesi doğrultusunda son yavru denizle buluşana kadar 21.00- 05.00 saatleri arasında Çıralı sahiline araç ve insan girişine izin verilmeyen, ateş yakmak, ses ve gürültü yapmanın tamamen yasak olduğu dönem de başladı.

Kaynak: DHA

Antalya, Çıralı, Güncel, Kemer, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çıralı'da İlk Deniz Kaplumbağası Yuvasi Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
10:14
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:44:39. #7.13#
SON DAKİKA: Çıralı'da İlk Deniz Kaplumbağası Yuvasi Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.