Diyarbakır Karpuzu Yarışmasında Birinci İkram Atlı - Son Dakika
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Yaşam

Diyarbakır Karpuzu Yarışmasında Birinci İkram Atlı

Diyarbakır Karpuzu Yarışmasında Birinci İkram Atlı

72 yaşındaki İkram Atlı, 48.7 kg’lık karpuzuyla Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği'nde 1'inciliği kazandı.

28.09.2024 21:04
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DİYARBAKIR'da düzenlenen 14'üncü Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği'ndeki yarışmada 72 yaşındaki İkram Atlı'nın 48 Kilo 700 gramlık karpuzu, 1'inci seçildi.

Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerinden olan ve ağırlığıyla ünlü karpuzun hasadı yapıldı. Üreticiler, Diyarbakır Valiliği ile Tarım Orman ve Orman İl Müdürlüğü'nün organize ettiği '14'üncü Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği'nde karpuzlarını yarıştırdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlene etkinlikte üreticilerin yetiştirdiği karpuzlar sergilendi. Etkinliğe Vali Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çiftçiler ve aileleri katıldı. Çocuklar da karpuz yeme ve karpuz yuvarlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinlikte İkram Atlı'nın ürettiği 48 Kilo 700 gramlık karpuz, 1'inci seçildi. Yarışmada Atlı'ya 30 bin TL, 48 kilo ile 2'nci olan Adil Aydın'a 25 bin TL, 45 kilo 500 gramla 3'üncü olan Mehmet Atlı'ya ise 20 bin TL para ödülü verildi.

'DİYARBAKIR KARPUZU ÇOK DAHA BÜYÜK ETKİNLİKLER VE FESTİVALLERİ HAK EDİYOR'

Programda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'da çeşitli tarım ürünlerinin de önemli düzeyde üretildiğini ifade ederek, "Pamuk üretiminde Türkiye'de ikinci il Diyarbakır. Biliyorsunuz yine burada çok miktarda mısır üretiliyor. Ama Diyarbakır deyince Türkiye'nin başka bölgelerinde akla hemen Diyarbakır karpuzu geliyor. Gerçekten çok özel lezzeti olan, aroması olan, aynı zamanda büyüklüğüyle de diğer yörelerin karpuzlarından ayrılan bir meyvemiz. ve bununla ilgili olarak Lokman Hekim, 'Diyarbakır karpuzu yiyen hasta olmaz' demiş. Rivayet budur. Coğrafi İşaret tescili de almış bu ürünümüzün geleneksel metotlarla üretilmesinin devamı için elimizden geleni yapıyoruz. İşte bugün burada gerçekleşen bu tanıtım etkinliği de esasında gerçek Diyarbakır karpuzunun çiftçilerimiz tarafından üretilmeye devam edilmesi için daha çok organize ediliyor. Bu sene 14'üncüsü düzenlendi, inşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyük organizasyonlarla düzenlenir. Bu sene malumunuz tasarruf tedbirleri var. O nedenle biraz küçük çaplı tuttuk ama Diyarbakır karpuzu çok daha büyük etkinlikler ve festivalleri hak ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda hep beraber onu da gerçekleştireceğiz" dedi.

'KARPUZLARA, BEBEĞE BAKAR GİBİ BAKIM YAPIYORUM'

Yarışmada karpuzu birinci seçilen ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan İkram Atlı, "Etrafına çapa yapıyoruz. Sulamasını yapıyoruz. Sürekli tarla içindeyim, çıkmıyorum. Yeni doğan bebeğe bakar gibi bakım yapıyorum bu karpuzlara. Bunlara süt bebeği gibi baktım. İki sene önce de ben birinciydim. Toplamda 10 sefer derece yaptım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Diyarbakır Karpuzu Yarışmasında Birinci İkram Atlı - Son Dakika

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