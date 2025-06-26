Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Emre Kışla, yaklaşık bir yıl önce çalıştığı Ulubey ilçesindeki fındık bahçesinde yaralı bir sincap gördü.
Kışla, yaralı sincabı veterinere götürüp tedavi ettirdi. Emre Kışla, iyileşen sincabı doğaya bırakmak istedi ancak sincap her defasında geri döndü.
Yanından bir daha ayrılmayan sincaba 'Fındık' ismini veren Kışla, "Çok yakın arkadaş olduk. İnsanlardan görmediğim sevgiyi ondan görüyorum. Bazen kentin sokaklarında ve sahilde birlikte geziyoruz. Genellikle omzumda ve başımın üzerinde durmayı seviyor. Ben nereye gidiyorsam Fındık da benimle birlikte geliyor. Kesinlikle kafese koymuyorum, tamamen özgürce dolaşıyor. Bizi görenler şaşırıyor ve ilgi gösteriyor. Fındık'ı sevmek ve fotoğraf çektirmek istiyorlar" diye konuştu.
Fındık'la olan bağlarının giderek güçlendiğini ifade eden Emre Kışla, "Sincap arkadaşımı fındık, ceviz, kaju gibi kuru yemişlerle ve çeşitli yeşilliklerle besliyorum. Düzenli olarak aşılarını yaptırıyorum. İnternetten araştırma yapıyorum ve yedirilmemesi gereken şeylere dikkat ediyorum. Ayrıca birlikte dışarı çıktığımız zaman martı, karga, kedi ve köpeklerden Fındık'ı korumaya çalışıyorum. Zaten o da diğer hayvanlardan korkuyor ve ses duyduğunda hemen koynuma giriyor. En büyük korkum ise Fındık'ın ölmesi. Ona bir şey olursa çok üzülürüm" dedi.
Son Dakika › Yaşam › Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu - Son Dakika
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