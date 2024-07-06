Down sendromlu mezun, fabrikada ve eczanede çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Down sendromlu mezun, fabrikada ve eczanede çalışıyor

Down sendromlu mezun, fabrikada ve eczanede çalışıyor

İzmir'de yaşayan down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz, bir vakıf üniversitesinin Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra annesinin işlettiği eczanede çalışmaya başladı. Aynı zamanda bir fabrikada da haftanın 2 günü görev yapan Karagöz, İzmir Down Sendromu Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olarak da aktif bir rol üstleniyor. Karagöz'ün annesi, kızının başarılarından gurur duyduğunu belirtiyor ve eğitimin önemini vurguluyor.

06.07.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de yaşayan ve bir vakıf üniversitesinin 'Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz (32), haftanın iki günü bir fabrikada İdari İşler ve İnsan Kaynakları departmanında, diğer günlerde ise annesinin işlettiği eczanede çalışıyor.

Eczacı anne ve asker babanın ikinci çocuğu olan down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz, 10 yıl önce İzmir'deki vakıf üniversitesinin Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra annesinin açtığı eczanede çalışmaya başladı. İngilizce ve Almanca bilen Karagöz, aynı zamanda Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada İdari İşler ve İnsan Kaynakları departmanında haftanın 2 günü görev yapıyor. İzmir Down Sendromu Derneği'nde yönetim kurulu üyesi de olan Karagöz, yaşama bağlılığı ve azmiyle örnek oluyor. Kendini geliştirmeye devam ettiğini belirten Deniz Ayçe Karagöz, "Dernekte yapılan programlarda konuşmaları ben yapıyorum. Kemalpaşa'daki fabrikadaki işimden artan zamanlarda annemin ismim olan 'Ayçe' ismini verdiği eczanesinde, faturaları işleme, ilaçların barkodlarını okutma ve faturaları mühürlemek gibi görevleri yerine getiriyorum. Amacım iş hayatımda ilerlemek. Bana destek veren iş arkadaşlarım oluyor" dedi.

'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

Deniz Ayçe Karagöz'ün annesi Seray Karagöz (63), "Eczaneyi kızıma iş olanağı olsun diye açtım. Üniversite mezunu olan kızımın eğitim hayatında başarılı olabilmesi için büyük mücadeleler verdim. Üniversiteden mezun olduktan sonra kafede servis elemanı olarak 3 yıl çalıştı. Ancak kendi mesleğiyle ilgili bir yerde çalışması biraz güç oldu. Eve kapanmasını istemediğim için eczane de birlikte çalışmaya başladık. Daha sonra gelen bir iş teklifi ile son 1 yıldır Kemalpaşa'da 2 gün fabrikada çalışıyor. Bunların yanı sıra dansa gidiyor, folklor yapıyor, tiyatro gösterilerine katılıyor. Dolasıyla bütün günleri dolu dolu geçiyor. Bana bu duyguları yaşattığı için kızımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

'AYÇE, EĞİTİMİN ÖNEMİNDEKİ EN BÜYÜK ÖRNEK'

İzmir Down Sendromu Derneği Kurucusu Gülnaz Rodoplu, "Dernek olarak dünyada ve Türkiye'de down sendromuyla ilgili güncel gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Down sendromuyla ilgili ülke genelinde aile, uzman ve destek verebilen tüm kurumlarla iş birliği içinde olmayı amaçlıyoruz. Asıl amacımız toplumun bu konudaki algısını olumlu yönde etkileyen projeler uygulamak. Çünkü down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Ayçe de en büyük örneklerimizden. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Derneğimizde diğer öğrencilerimizle de eğitimi en başa alarak hareket ediyoruz ve destek veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Down Sendromu, Eczane, Vakıf, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Down sendromlu mezun, fabrikada ve eczanede çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:34:42. #1.13#
SON DAKİKA: Down sendromlu mezun, fabrikada ve eczanede çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement