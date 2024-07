Down sendromlu mezun, fabrikada ve eczanede çalışıyor

Yaşam

İZMİR'de yaşayan ve bir vakıf üniversitesinin 'Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz (32), haftanın iki günü bir fabrikada İdari İşler ve İnsan Kaynakları departmanında, diğer günlerde ise annesinin işlettiği eczanede çalışıyor.

Eczacı anne ve asker babanın ikinci çocuğu olan down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz, 10 yıl önce İzmir'deki vakıf üniversitesinin Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra annesinin açtığı eczanede çalışmaya başladı. İngilizce ve Almanca bilen Karagöz, aynı zamanda Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada İdari İşler ve İnsan Kaynakları departmanında haftanın 2 günü görev yapıyor. İzmir Down Sendromu Derneği'nde yönetim kurulu üyesi de olan Karagöz, yaşama bağlılığı ve azmiyle örnek oluyor. Kendini geliştirmeye devam ettiğini belirten Deniz Ayçe Karagöz, "Dernekte yapılan programlarda konuşmaları ben yapıyorum. Kemalpaşa'daki fabrikadaki işimden artan zamanlarda annemin ismim olan 'Ayçe' ismini verdiği eczanesinde, faturaları işleme, ilaçların barkodlarını okutma ve faturaları mühürlemek gibi görevleri yerine getiriyorum. Amacım iş hayatımda ilerlemek. Bana destek veren iş arkadaşlarım oluyor" dedi.

'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

Deniz Ayçe Karagöz'ün annesi Seray Karagöz (63), "Eczaneyi kızıma iş olanağı olsun diye açtım. Üniversite mezunu olan kızımın eğitim hayatında başarılı olabilmesi için büyük mücadeleler verdim. Üniversiteden mezun olduktan sonra kafede servis elemanı olarak 3 yıl çalıştı. Ancak kendi mesleğiyle ilgili bir yerde çalışması biraz güç oldu. Eve kapanmasını istemediğim için eczane de birlikte çalışmaya başladık. Daha sonra gelen bir iş teklifi ile son 1 yıldır Kemalpaşa'da 2 gün fabrikada çalışıyor. Bunların yanı sıra dansa gidiyor, folklor yapıyor, tiyatro gösterilerine katılıyor. Dolasıyla bütün günleri dolu dolu geçiyor. Bana bu duyguları yaşattığı için kızımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

'AYÇE, EĞİTİMİN ÖNEMİNDEKİ EN BÜYÜK ÖRNEK'

İzmir Down Sendromu Derneği Kurucusu Gülnaz Rodoplu, "Dernek olarak dünyada ve Türkiye'de down sendromuyla ilgili güncel gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Down sendromuyla ilgili ülke genelinde aile, uzman ve destek verebilen tüm kurumlarla iş birliği içinde olmayı amaçlıyoruz. Asıl amacımız toplumun bu konudaki algısını olumlu yönde etkileyen projeler uygulamak. Çünkü down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Ayçe de en büyük örneklerimizden. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Derneğimizde diğer öğrencilerimizle de eğitimi en başa alarak hareket ediyoruz ve destek veriyoruz" ifadelerine yer verdi.