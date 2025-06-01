Dünya Kahvaltı Günü Van'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Dünya Kahvaltı Günü Van'da Coşkuyla Kutlandı

Dünya Kahvaltı Günü Van\'da Coşkuyla Kutlandı
01.06.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 6'ncı Dünya Kahvaltı Günü, Muradiye Şelalesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

VAN'da kahvaltı kültürünü tanıtılmasını sağlamak amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği', Muradiye Şelalesi önünde yoğun bir katılımla yapıldı.

Van'da 2014 yılında 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 6 yıl önce 5 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak ilan edildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, 5 Haziran 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edilmesinin ardından, bu yıl 6'ncısı Muradiye Şelalesi önünde düzenlendi. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen 'kara kovan balı', un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan 'murtuğa' ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan kavut gibi birçok kahvaltı çeşidi bulunan Van kahvaltısı, kentin önemli kültürel mirası olma özelliği taşıyor. Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, otlu peynir, murtuğa, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve kara kovan balı gibi ürünlerin bulunduğu sofralarda kahvaltı yaptı.

Etkinliğe, Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Bursa Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve yüzlerce vatandaşlar katıldı.

'KAHVALTIDA GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİK'

2014 yılında dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini söyleyen Van TSO Başkanı Necdet Takva, "Malumunuz bir çılgınlık yapmıştık 1 Haziran 2014 Pazar günü Van Kalesi'nin yanında bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde olan en kalabalık kahvaltı sofrasını kurma çılgınlığını göstermiştik. Aradan 11 yıl geçti o gün 51 bin 793 kişi turnikelerden geçerek büyük bir destek ile dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurma şansını bizlere vermişti. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde olan en kalabalık kahvaltı sofrasını Guinness Rekorlar Kitabı'na derce etmek suretiyle şehrimize kazandırma şansı elde etmiştik. O günden bu güne yine kahvaltı kültürümüzü, coğrafyamızın kadim kültürünü geleceğe taşımak bir toplumsal hafıza oluşturmak istedik. Kahvaltımızın sadece bir kahvaltı olmadığını, her bir bileşeninin binlerce yıllık kültürümüzün annelerimizin, nenelerimizin değerini taşımak üzere dünya kahvaltı günü ilan etmiştik. Pandemide 2020 yılında sosyal medya etkinliği olarak başlamıştı. Ama aradan geçen zaman içinde Van kahvaltısı UNESCO tarafından kültürel olmayan miras listesine girmeyi başardı" dedi.

Muradiye Şelalesi önünde kahvaltı yapan vatandaşlar ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Muradiye Şelalesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Kültür, Yaşam, Dünya, Van, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünya Kahvaltı Günü Van'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:24:53. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Kahvaltı Günü Van'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.