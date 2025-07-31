İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günü bugün dolan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi süresinin 3 aylığına son kez uzatıldığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025'e çekilmişti. Ancak, 18.11.2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.
Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının %70'i son 3 ayda gerçekleşti.
Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:
Ocak: 140.000
Şubat: 82.000
Mart: 84.000
Nisan: 101.000
Mayıs: 270.000
Haziran: 502.000
Temmuz: 1.413.489
Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı. Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak. Son tarih: 31 Ekim 2025.
Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim."
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
Son Dakika › Yaşam › Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi son kez uzatıldı - Son Dakika
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