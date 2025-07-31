Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi son kez uzatıldı - Son Dakika
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Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi son kez uzatıldı

Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi son kez uzatıldı
31.07.2025 18:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim 2025 tarihine kadar son kez uzatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günü bugün dolan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi süresinin 3 aylığına son kez uzatıldığını duyurdu.

Ehliyet yenileme süresi 31 Ekim 2025'e kadar uzatıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BİR GÜN İÇİNDE 16 BİN 329 RANDEVU İPTAL EDİLDİ"

"Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025'e çekilmişti. Ancak, 18.11.2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

Ehliyet yenileme süresi 31 Ekim 2025'e kadar uzatıldı

"YÜZDE 70'İ SON ÜÇ AYDA GERÇEKLEŞTİ"

Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının %70'i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

Ocak: 140.000

Şubat: 82.000

Mart: 84.000

Nisan: 101.000

Mayıs: 270.000

Haziran: 502.000

Temmuz: 1.413.489

Ehliyet yenileme süresi 31 Ekim 2025'e kadar uzatıldı

"BİR DAHA UZATMA OLMAYACAK: SON TARİH 31 EKİM 2025"

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı. Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak. Son tarih: 31 Ekim 2025.

Ehliyet yenileme süresi 31 Ekim 2025'e kadar uzatıldı

"LÜTFEN SON GÜNLERE KALMADAN İŞLEMLERİMİZİ TAMAMLAYALIM"

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim."

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Ehliyet yenileme süresi 31 Ekim 2025'e kadar uzatıldı

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Son Dakika Yaşam Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi son kez uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Omer1207?:
    Yenilemeyenler zaten sürenin uzayacağını bildiği için yenilemiyor. 15 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Bizim millet yine son güne bırakır. 14 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    31 ekime kadar beklerler 31 ekimde herkes yıgılır 3 0 Yanıtla
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