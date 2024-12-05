Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı - Son Dakika
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Yaşam

Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı

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Adana Kozan'da 63 yaşındaki bir kadın emekli olduktan sonra en sevdiği mantarı evinin boş odasında üretime geçirdi. Şimdi siparişlerine yetişmeye çalışıyor. Ayda 400 kilo hasat yapan emeli vatandaş, kilosunu ise 100 TL'den satıyor.

05.12.2024 23:25  Güncelleme: 23:46
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Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Halime Uncu, emekli olduktan sonra çok sevdiği mantarı evinin boş olan 75 metrekarelik odasında mantar yetiştirmeye başladı.

Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı

MANTAR SEVGİSİNİ KOMPOST ÜRETİME DÖNÜŞTÜRDÜ

2 ayda yaklaşık 400 kilogram mantar hasadı yapan Uncu 50 Kilogram kompost üretim ile başladığı mantar sevgisinin çevresinin de talebi ile 150 kilo kompost üretime dönüştüğünü aktardı.

Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı

50 yaşında mantar yetiştiriciliğini araştırmaya başladığını ancak arkadaşlarının "zarar edersin hiç bulaşma" dediğini anlatan Uncu, ancak mantar üreterek kendi işinin başına geçtiğini söyledi.

Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı

AYDA 400 KİLO HASAT

Eşinin de kendisine büyük destek verdiğini dile getiren Uncu, "Eşim emekli oldu buraya geldik. Ailecek mantar severiz. Ayda 400 kilo hasat oluyor. Mantarlara üretim alanına kimseyi sokmadan evde bir evlat gibi yetiştiriyorum. Kimseyi hasada karıştırmam. 1 yıl sonra 50 kilo kompost denedim ve başardım. 4 çocuk büyüttüm eşimde emekli olunca bir boşluk oldu ve başladım. Kendi ana parasını kurtarsın benim için kafi. Her yerde olmaz temiz alanda olması önemli. Suyunu bile arıtıcıdan kullanarak ürünlere veririm" diye konuştu.

Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı

EŞİNE TAM DESTEK

Eşi Ali Uncu da mantar siparişlerini teslim ettiğini ifade ederek, "Bizim amacımız hem hobimizi yapmak, hem de maliyetini kurtarması. Ayda 300-400 kilo arası hasat oluyor. Kadirli'den ilçeden sipariş veren çok. Biz kilosu 100 TL'den veriyoruz ama çarşıda marketlerde 160 liradan başlıyor. Bizim için maliyetini kurtarması önemli işçi masrafımızda yok çünkü. Herkes ulaşsın yesin hediye edelim satış ikinci planda bizim için" diye konuştu.

Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
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