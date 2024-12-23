Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak - Son Dakika
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Yaşam

Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak

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Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken meteoroloji uzmanları 21 Aralık'tan itibaren halk arasında "Erbain soğuğu" olarak bilinen, kış aylarının en sert dönemlerinden birine girileceği konusunda uyarıda bulundu. Sıcaklıklar hızla düşecek ve yoğun kar yağışları kapıda.

23.12.2024 11:50
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İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir'e göre, Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren kendini gösterebilir. Dr. Özdemir, "Bu kış mevsiminin geçen yıllara göre daha soğuk ve yağışlı geçme ihtimali yüzde 70. Zemheri ayı boyunca dondurucu soğuk, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı etkili olacak" ifadelerini kullandı.

Dr. Özdemir, bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceğini söyledi. Bölgelere göre beklenen sıcaklıklar şu şekilde: Marmara: 7-14 derece, Ege: 7-16 derece, Karadeniz: 9-19 derece, Akdeniz: 8-18 derece, İç Anadolu: 4-9 derece, Doğu Anadolu: -8 ila 1 derece Güneydoğu Anadolu: -1 ila 10 derece.

MARMARA VE EGE'DE LODOS ETKİSİNİ ARTIRACAK

Bugünden itibaren Marmara ve Ege'de lodosun etkisini artırması bekleniyor. Rüzgar hızının 40-60 km/saate ulaşacağını belirten Dr. Özdemir, salı günü İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağını vurguladı. Hafta boyunca yağışların aralıklarla devam edeceği, yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceği ifade edildi.

Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Pazar gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını söyleyen Dr. Özdemir, "Hafta başında yüksek kesimlerde kar yağışları yoğunlaşacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı" dedi.

Yılbaşında bazı bölgelerde kar yağışının görülebileceğini belirten Dr. Özdemir, İstanbul'da düşük bir ihtimalle de olsa kar yağışı beklenebileceğini söyledi. "Barajlardaki su seviyeleri yükselmeye devam edecek, bu da tarım ve su kaynakları için olumlu bir gelişme olacak" dedi. Türkiye genelinde soğuk hava dalgası ve yağışlı günler etkisini artıracak. Hem günlük hayatı hem de tarımsal faaliyetleri etkileyecek bu süreçte, vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak

ERBAİN SOĞUĞU NEDİR?

Erbain soğuğu, kış mevsiminde görülen, genellikle Aralık ayının sonlarından başlayıp Ocak ayının sonuna kadar süren ve dondurucu soğuklarla karakterize edilen bir hava olayını ifade eder. "Erbain" kelimesi, Arapça kökenli olup "kırk" anlamına gelir. Bu isim, yılın en soğuk 40 günlük dönemini işaret eder. Halk arasında "zemheri" olarak da bilinen bu süreç, yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar, buzlanma ve don olaylarıyla ilişkilendirilir.

Başlangıç Tarihi: 21 Aralık (kış gündönümü)Bitiş Tarihi: 31 Ocak. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yılın en düşük seviyelerine iner. Ardından, 50 günlük bir başka soğuk dönem olan "Hamsin soğukları" başlar, ancak Hamsin genellikle Erbain kadar yoğun ve etkili değildir.

Erbain soğukları 21 Aralık\'tan itibaren Türkiye\'yi etkisi altına alacak

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Son Dakika Yaşam Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Benvekendim:
    Bugün ayın 23ü değil mi? Bana mı öyle geliyor? 0 0 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    ayın 23 ü olmuş 21 Aralık diye haber yapıyorsunuz 2025 Aralık ayı içinse tamam 0 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    allah dişarda kalanların yardımcısı olsun 0 0 Yanıtla
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