Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
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Yaşam

Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor

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Sakarya'da yaşayan İdris Bilici, eşinin kolesterol rahatsızlığı için aronya meyvesi yetiştiriciliğine başladı. Bilici, bugünlerde kendi bahçesinde yetiştirdiği binbir derde deva meyvenin siparişlerine yetişmekte zorlanıyor. Tamamen organik şekilde yetiştirilen Aronya meyvesinin kilosu 500 TL'den satılıyor.

18.11.2024 16:09
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Sakarya'da eşinin rahatsızlığı için bahçesine aronya meyvesi eken İdris Bilici isimli vatandaş, bugünlerde siparişlere yetişemiyor. Meyvenin kilosu ise 500 TL'den alıcı buluyor.

Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor

HER DERDE DEVA

Karapürçek ilçende yaşamını sürdüren 65 yaşındaki İdris Bilici, eşinin kolesterol rahatsızlığına çözüm arayarak yaptığı araştırmalar neticesinde aronya meyvesini keşfetti. Bağışıklığı güçlendiren, kolesterol düzeyini azaltan, kan akışını iyileştiren, sindirim sistemini düzenleyen ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunan bu meyveyi kendi imkanlarıyla yetiştirmek isteyen Bilici, aldığı hibe desteğiyle bahçesini genişletti.

Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor

"SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ"

Aronyayı eşinin kolesterol rahatsızlığına iyi geleceğini düşündüğü için ektiğini anlatan İdris Bilici, "Bahçemi bu meyveye tahsis ettim. Ektikten sonra yetişen aronyaları dostlarımıza da gönderdik. Şu anda siparişlere yetişemiyoruz. Bu sene aronyalar olgunlaştı, hasadına başlayacağız" dedi.

Bilici, aronyanın bilinen faydalarına da değinerek, "Bu meyvenin özelliği kanser, şeker ve tansiyon gibi birçok hastalığın başlangıç aşamasında iyi geliyor. Aronya Sakarya civarında pek yetiştirilmiyor ancak Yalova, Bursa ve Düzce'de üretildiğini biliyorum. Fındığa bir alternatif olarak görüldüğü söyleniyor. Aynı zamanda bu meyve ilaç sanayinde de kullanılıyor. Aronyadan aç karnına 30 gram yediğinizde gece çok rahat uyuyabiliyorsunuz" diye konuştu.

Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor

TAMAMEN ORGANİK, KİLOSU 500 TL

Meyveyi tamamen organik şekilde yetiştirdiğini aktaran İdris Bilici, "Bu yıl kilogramını 500 TL'den satıyoruz. Ben bu meyveyi üretirken hiçbir şekilde suni gübre kullanmıyorum, tamamen organik olarak yetiştirdim. Hayvan gübresi kullanarak yetiştirdim" ifadelerini kullandı.

Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Sakarya, Sağlık, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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