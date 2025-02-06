Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı

Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren yayınlamaya başladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi ile vatandaşların sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar yayımlanan listelerde et ürünlerinde sakatat ve tek tırnaklı hayvan kullanıldığı, zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı ve çok sayıda firmanın süt ve peynir gibi ürünlerde tüketiciyi aldatmaya yönelik ürünler kullandığı ifşa edilirken, Gıda Bülteni, Türkiye'de gıdada sahteciliğin haritasını hazırladı.

ZETİNYAĞI ADI ALTINDA NELER SATMIŞLAR NELER

Haritada söz konusu işletmelerin şehirlere göre dağılımı yer aldı. Bakanlığın paylaştığı listeye bugüne kadar 1.187 gıda girdi. 421 ihlal ile hile yapılan gıdalar arasında zeytinyağı birinci sırada yer aldı. Zeytinyağlarına çok büyük oranda tohum yağı (ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu, susam vb) karıştırıldığı belirtildi.

ZİRVE ADANA'DAN AYDIN'A GEÇTİ

Yeni listeyle birlikte zirvedeki şehir de değişti. Zeytinyağı etkisi nedeniyle, Türkiye'de en fazla gıda hilesi yapan şehirler arasında ilk sırada Aydın yer aldı. 172 hileli ürün ile ilk sırada yer alan Aydın'ın arasından İstanbul, İzmir ve Bursa geldi.

LİSTEDE 144 MARKA VAR

Aydın'da tam 144 markanın, natürel sızma, soğuk sıkım, erken hasat, taş baskı gibi adlar altında satılan zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı kaydedildi.