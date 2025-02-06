Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı - Son Dakika
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Yaşam

Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde Adana zirveyi uzun süre sonra kaptırdı. Zeytinyağlarına tohum yağları karıştırıldığı tespit edilen Aydın birinci sıraya yerleşirken, şehirde 172 hileli ürün tespit edildi.

06.02.2025 18:30
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren yayınlamaya başladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi ile vatandaşların sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar yayımlanan listelerde et ürünlerinde sakatat ve tek tırnaklı hayvan kullanıldığı, zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı ve çok sayıda firmanın süt ve peynir gibi ürünlerde tüketiciyi aldatmaya yönelik ürünler kullandığı ifşa edilirken, Gıda Bülteni, Türkiye'de gıdada sahteciliğin haritasını hazırladı.

ZETİNYAĞI ADI ALTINDA NELER SATMIŞLAR NELER

Haritada söz konusu işletmelerin şehirlere göre dağılımı yer aldı. Bakanlığın paylaştığı listeye bugüne kadar 1.187 gıda girdi. 421 ihlal ile hile yapılan gıdalar arasında zeytinyağı birinci sırada yer aldı. Zeytinyağlarına çok büyük oranda tohum yağı (ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu, susam vb) karıştırıldığı belirtildi.

ZİRVE ADANA'DAN AYDIN'A GEÇTİ

Yeni listeyle birlikte zirvedeki şehir de değişti. Zeytinyağı etkisi nedeniyle, Türkiye'de en fazla gıda hilesi yapan şehirler arasında ilk sırada Aydın yer aldı. 172 hileli ürün ile ilk sırada yer alan Aydın'ın arasından İstanbul, İzmir ve Bursa geldi.

LİSTEDE 144 MARKA VAR

Aydın'da tam 144 markanın, natürel sızma, soğuk sıkım, erken hasat, taş baskı gibi adlar altında satılan zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı kaydedildi.

Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı

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Son Dakika Yaşam Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Aydın:
    Zannediyorum Ülke olarak sahtekarlıkta rekorlar kitabına girdik Ne gudubet bir haldeyiz Madden , Manen ve Ahlaken çöktük Sebep olanları Allah a havale ediyorum Kul hakkı ile zor giderler 100 0 Yanıtla
  • Ömer Kestek:
    akp iktidara gelmeden önce herkes daha Müslümandı 57 29 Yanıtla
  • Ali null:
    ADALET VİCDAN YOK DEVLET NERDE ONDAN SONRA HASTANELER FUL DOLU 56 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adana zaten bir çok konuda bizim favori'miz tek geçerim başka'da tanımam 20 3 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    Allah'ın adamiyiz diyorlar şeytanın yolunda gidiyorlar 15 6 Yanıtla
  • Sönmez Medya:
    Zeytinin, zeytinyağının başkenti AKHİSAR'dır. Aksini iddia eden Suriyelidir... 8 9 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Normaldir artık alışmak zorundasınız. Şihapeye oy vermeden aklınız neredeydi ? Ata sözü : Kendi düşen ağlamaz. Aydın Belediyesi şihapeye ait :( 10 4 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Yabancı ülkeler bile bizi kabul etmiyor artık ahlakımız bozuk 13 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Adana da çıkan sahtekarlıkların hiç biri hakiki Adanalı değildir, dışardan gelenlerin marifetidir. 8 5 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Lütfen kimse beni rahatsız etmesin ben şimdi Balık yiyçem :) 5 4 Yanıtla
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