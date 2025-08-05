Gözlerden uzak bir yaşam süren Ahmet Necdet Sezer\'in son hali

Ankara'da düzenlenen Müzik Festivali'ne izleyici olarak katılan Ahmet Necdet Sezer, yıllar sonra ilk kez kameralara yansıdı. Torunuyla birlikte sakin ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Sezer'in, merdivenlerden inerken destek alması sosyal medyada da gündem oldu.

AHMET NECDET SEZER KİMDİR?

Ahmet Necdet Sezer, 13 Eylül 1941 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1962 yılında mezun oldu. Yargıtay üyeliği ve Anayasa Mahkemesi üyeliği gibi görevlerde bulundu. 1988 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi.

Sezer, 2000 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Görev süresi boyunca tarafsızlığı, hukuk devleti vurgusu ve sade yaşam tarzıyla öne çıktı. 2007 yılında görev süresinin sona ermesinin ardından siyasetten tamamen uzak, mütevazı bir yaşam sürmeyi tercih etti.