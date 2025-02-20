Havada panik anları telsiz konuşmalarında: 15 dakikalık yakıtımız kaldı - Son Dakika
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Yaşam

Havada panik anları telsiz konuşmalarında: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

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İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanırken; Sabiha Gökçen Havalimanı'na kar yağışı nedeniyle inemeyen uçakların pilotlarıyla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Bir pilotun kuleye "Yaklaşık 15 dakikalık yakıtımız kaldı" demesi dikkat çekti.

20.02.2025 20:52  Güncelleme: 21:31
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Kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçağın pilotuyla kule arasındaki yapılan konuşmada, pilotun "Yaklaşık 15 dakikalık yakıtımız kaldı" demesi dikkat çekti.

İstanbul'da devam eden kar yağışından etkilenen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanırken; Kar araçlarının pist ve taksi yollarında çalışma yapması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

PİLOTLAR İLE KULE ARASINDAKİ TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Pistin operasyonlara açılmasını bekleyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise yakıt konusunda sorun yaşadı. Pilotların yakıt hesaplamaları konusunda kule ile yaptığı telsiz konuşmaları ortaya çıktı. İşte o konuşmalar:

Kule: Pist çalışmaları bir 15 dakika daha sürecek. Bilginize.

Pilot: 15 dakika içinde ineriz. 15 dakikayı geçerse Ankara'ya yönleneceğiz. Bilginize.

Kule: 15 dakika içerisinde bitecek. Ben size ILS vereceğim. Siz 15 artı 6 ya da 7 olarak inebilirsiniz.

Pilot: Anlaşıldı. O zaman biz kararımızı size bildiririz. Tamam.

Havada panik anları telsiz konuşmalarında: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

15 DAKİKALIK YAKITIMIZ KALDI

Pilot: 26 dakikalık bekleme yakıtımız var. 26'ncı dakikada bizi yaklaştırabilecek misiniz?

Kule: Hocam yaklaşık 25 dakika sonra pistten çıkacaklar. Sizin bulunduğunuz konuma göre pist açıksa sizi direkt alabilirim. Fakat bulunduğumuz noktadan inişe de yaklaşık 5-6 dakikalık bir süreniz olacak. Bunu hesapladınız mı?

Pilot: Bu 26 dakika şu an bizim bekleme süremiz. Onu da hesabımıza katmış oluyoruz doğal olarak.

Kule: Bana verilen son bilgi yaklaşık 24-25 dakikaya ihtiyaçları var. Yeni bir bilgilendirme olursa ikaz ederim.

Pilot: Soldan bekleme talep ediyoruz. Gidip, gelmek bizim için daha fazla yakıta mal olacak.

Kule: Anlaşıldı, bulunduğunuz konumda beklemeye devam edin.

Pilot: Yaklaşık 15 dakikalık yakıtımız kaldı. Son durum nedir acaba?

Kule: Görüş açık, piste temizleme devam ediyor Şuan ekrandan gördüğüm kadarıyla frenleme araçları girdi. Pist açıldığında direk inmek için belirttiğim yöne devam edin.

Havada panik anları telsiz konuşmalarında: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

UÇUŞLARIN YARIYA YAKINI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada 21 Şubat'ta planlanan uçuşların yüzde 45'nin iptal edildiği açıklandı. Ayrıca havalimanında 22 Şubat günü uçuşların yüzde 30'unun, 23 Şubat günü ise yüzde 10'unun iptal edildiği öğrenildi.

Havada panik anları telsiz konuşmalarında: 15 dakikalık yakıtımız kaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Havada panik anları telsiz konuşmalarında: 15 dakikalık yakıtımız kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Derman null:
    İmamoğlu neden uçaklara zor zamanlar için yakıt tankı yapmıyorsun. bak senin yüzünden uçaklar havada kaldı 58 63 Yanıtla
    Coşkun Aksu:
    mal 3 2
  • Mehmet Akın:
    istanbul kara teslim oldu diyen zat lar devletin havalimanlarını bile temizleyemeyişine de bişey diyemiyor :)) bu kadar kul olmuşlar 38 30 Yanıtla
    Celil Başer:
    aptal havalimanlari temizleme işi zaten havalimani personeli görevliler yapıyor senin kara yolun gibi değil pist temizliği boş beleş kojusma 4 2
  • Çelikk:
    Ne Oldu Parçalandınızmı? 6 22 Yanıtla
  • Derviş:
    boş depo ilemi ucuş yapıyorlar acaba normalde bir uçağın her hangi bir durumlarda 1.2 saat hava kalma durumu oluyor 20 8 Yanıtla
    Ahmet Mert Soylu:
    Uzun yoldan gelmiştir her uçak aynı yere mi gidiyo 1 0
  • deniz aydıner:
    insanlar uçağa binmeye korkuyor artık 12 3 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    bu 15 dk Ankara'ya dönüş + 15 dir 15 dakadan sonra Ankara'ya dönme şansı olmayacaktır 6 2 Yanıtla
  • Özkan Akın:
    Yıllarca çalışmış havalanıñi yıkıp yükü tek havalanina verirsen böyle olur İmamoğlu neden kaldırdın Atatürk havalanini 0 1 Yanıtla
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