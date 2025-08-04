Hayali Gerçek Oluyor: Kanserle Mücadele Eden Çocuk İstanbul'a Gidiyor - Son Dakika
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Yaşam

Hayali Gerçek Oluyor: Kanserle Mücadele Eden Çocuk İstanbul'a Gidiyor

04.08.2025 20:39
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Ewing Sarkomu ile mücadele eden 12 yaşındaki Muhammed Yasin, Galatasaraylı futbolcularla buluşmak için yola çıktı.

BATMAN'da Ewing Sarkomu (Kemik veya yumuşak dokuda oluşan kanser) teşhisi konulan ve 5 yıldır tedavi gören Muhammed Yasin Serik (12), hayali olan Galatasaraylı futbolcularla tanışmak için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Fatih Mahallesi'nde oturan Selman ve Rızkiye Serik çiftçinin 3 çocuğundan ikincisi Muhammed Yasin'e, 7 yaşında Ewing Sarkomu teşhisi konuldu. Kemik kaybı nedeniyle sağ ayağı, sol ayağından 11 santimetre kısa olan ve desteksiz yürüyemeyen Muhammed Yasin, 5 yılda 6 kez ameliyat oldu. Hastalığı nedeniyle kayıtlı olduğu Fatih Ortaokulu'na gidemeyen Muhammed Yasin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Evde Eğitim Hizmetleri' uygulamasından yararlanarak eğitim aldı. Öğretmenlerinin eve gelerek ders anlattığı Muhammed Yasin, girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda da (İOKBS) 80 sorudan 77'sini doğru cevaplayarak 488,947 puan aldı.

VALİ CANALP TALİMAT VERDİ

Okula gidemeyen Muhammed Yasin, evinde düzenlenen karne töreniyle de karnesini Vali Ekrem Canalp'ten aldı. Törende Muhammed Yasin'in en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla tanışmak olduğunu öğrenen Vali Ekrem Canalp, tanıştırma sözü verdi. Vali Canalp'in talimatıyla tüm masrafları karşılanmak üzere Muhammed Yasin Serik ve ailesi hem Galatasaraylı futbolcularla tanışmak hem de İstanbul'u gezmek üzere yola çıktı.

'ONLARLA BULUŞACAĞIM VAKTİ HEYECANLA BEKLİYORUM'

Vali Ekrem Canalp'a teşekkür eden Muhammed Yasin Serik, "Ben kanser hastası olduğum için okula gidemedim. Evde aldığım eğitimler sayesinde girdiğim bursluluk sınavında yüksek bir puan aldım. Karne gününde vali amca beni ziyarete gelmişti. Benim en büyük hayalimin Galatasaraylı futbolcularla tanışmak olduğunu öğrendiği için bana bir sürpriz yaptı. Beni ziyaret ettiği zaman bana 'seni İstanbul'a futbolcuların yanına göndereceğim' demişti. Şimdi bugün beni İstanbul'a gönderiyorlar. Galatasaraylı futbolcularla tanışmaya gideceğim. Onlarla tanışacağım için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Onlarla buluşacağım vakti heyecanla bekliyorum. Bol bol fotoğraf çektireceğim. İmzalı formalar alacağım. Benim bu hayalimi gerçekleştiren vali amcaya çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOCUĞUMUN HAYALİ GERÇEK OLACAK'

Baba Selman Serik ise "Benim oğlum evde almış olduğu eğitimler sayesinde bursluluk sınavını kazanmıştı. Sayın Valimiz, oğlumun karnesini evdeki karne töreninde teslim ettiği zaman, oğlumu Galatasaraylı futbolcularla tanıştırma sözü vermişti. Bugün valilik bünyesinde valinin yapmış olduğu bir program çerçevesinde İstanbul'a, Galatasaraylı futbolcularla tanışmak için oğlumu İstanbul'a götürüyoruz. Sayın Valimiz Ekrem vey, çocuğumu Galatasaraylı futbolcularla tanıştırmak için yoğun çabalar sarf etti. Bu çabasından dolayı Sayın Valimize çok teşekkür ederiz. Çocuğumun hayali inşallah gerçek olacak. Oğlumun bu hayalinin gerçekleşmesi bu hastalıkla mücadele eden diğer çocuklara da umut olacak diye düşünüyorum. Bu sayede bu hastalıkla mücadele eden diğer çocuklarda asla pes etmemeleri gerektiğini görecekler" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Ekrem Canalp, İstanbul, Sağlık, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hayali Gerçek Oluyor: Kanserle Mücadele Eden Çocuk İstanbul'a Gidiyor - Son Dakika

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