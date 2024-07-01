İHH Arama Kurtarma Ekipleri Samsun'da Tatbikat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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İHH Arama Kurtarma Ekipleri Samsun'da Tatbikat Gerçekleştirdi

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İHH Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, Samsun'da 15 ilden 120 gönüllünün katıldığı bölgesel tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, çeşitli arama kurtarma senaryoları çerçevesinde eğitimler verildi ve ekiplerin becerilerinin gelişmesi amaçlandı. İHH ekipleri, yaşanan afetler sonrasında ve kayıp vakaları gibi birçok ihtiyaç durumunda aktif olarak arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

01.07.2024 14:29
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İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, Samsun'da 15 ilden 120 gönüllünün katıldığı bölgesel tatbikat gerçekleştirdi.

İHH Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin, olası deprem ve afet durumlarına hazırlık eğitimleri Samsun'da devam etti. Karadeniz ve çevre bölgelerdeki 15 ilden 120 gönüllünün katıldığı tatbikatta, çeşitli arama kurtarma senaryoları çerçevesinde eğitimler verildi. Tatbikatta, enkazda kentsel arama kurtarma, su üstünde arama kurtarma, doğada kayıp arama kurtarma ve dere yatağında havai hatla yaralı kurtarma çalışmaları yapıldı. Ekiplerin arama kurtarma alanındaki becerilerinin gelişmesi ve tecrübe kazanmaları amacıyla periyodik olarak eğitimler düzenlendiği duyuruldu.

İHH ekipleri, yaşanan afetler sonrasında ve kayıp vakaları gibi birçok ihtiyaç durumunda aktif olarak arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri, Fas Depremi, Libya Sel Felaketi, Afganistan Depremi ve Çanakkale Orman Yangını gibi birçok doğal afet sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, çok sayıda kaza ve kayıp olayının ardından yürütülen çalışmalarda da görev aldı.

İHH Arama Kurtarma Ekipleri Samsun\'da Tatbikat Gerçekleştirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İHH Arama Kurtarma Ekipleri Samsun'da Tatbikat Gerçekleştirdi - Son Dakika

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