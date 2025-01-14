İklim değişikliği kangal köpeklerinin yapısını değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İklim değişikliği kangal köpeklerinin yapısını değiştirdi

Geniş Video İzle

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, soğuk iklim canlısı olan kangal köpeklerini olumsuz etkiledi. Uzman yetiştiriciler, kangal köpeklerinin iklim değişikliklerinden dolayı tanımlama ve tanıma konusunda karakterinde çok ciddi değişim olduğunu söylerken, küresel ısınmayla birlikte tüy renklerinde de farklılıkların yaşandığını belirtti.

14.01.2025 11:43  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri kangal köpeklerini olumsuz etkiledi. Dünyanın en iyi sürü koruma ve güdü özelliği taşıyan Anadolu'nun kadim mirası Sivas kangal köpekleri, yüksek hava sıcaklıkları ve gelmeyen soğuk hava nedeniyle miskin hale geldi

TÜY RENKLERİNDE BİLE DEĞİŞİM GÖZLENDİ

Küresel ısınmayla birlikte tüy renklerinde de farklılıkların yaşandığı bu köpekler karakterlerinde var olan daha sert ve agresif olma güdülerini neredeyse yitirdiler. Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Doğada yaşayan bu hayvanlar üzerinde de çok kötü dengeler değişmeye başladı. Kangallarda ve diğer canlılarda doğanın tüm hiyerarşisinde değişiklik meydana geldi. Bu değişim inanılmaz derecede hayvanın karakterine vurdu ve psikolojisini olumsuz etkiledi" şeklinde konuştu.

İklim değişikliği kangal köpeklerinin yapısını değiştirdi

"İKLİM KÖPEKLERDE FİZİKSEL DEĞİŞİKLİĞİ ORTAYA ÇIKARDI"

İklim nedeniyle doğada ki tüm canlıların dejenere yaşadığını belirten Yıldız, "Çok uyum sağlayamıyorlar. İklim köpeklerde hem karakter değişikliği hem de fiziksel değişikliği ortaya çıkardı. 15-20 yıl önce köpekler bu mevsimde kar, kış ve soğuk havayı yaşıyordu ve bu hayvanlar hazırlıklıydı. Kendilerini rahat adapte edebiliyorlardı. Tüylerini arttırıyor veya kabartıyorlardı. Yağ oranları seviye olarak artıyordu. Hayvanlardaki hareketlilik soğuktan kaynaklı olarak çok artıyor, ritmik ve sevgi dolu oluyorlardı. Bununla bağlantılı olarak köpeklerde bu mevsimin oturduğunu çok rahat görebiliyorduk. Küresel ısınmayla birlikte renklerinde birkaç ton çeşitlilik görmeye başladık. Bulunduğu coğrafyada ait olduğu bölgenin dışında, hayvanların renk tonları kışın beyaza, yazın ise sarı renge dönüyor. Hayvanlar çıplak olmaya başladılar. Kangallar, kara kış hayvanıdır. Soğuk iklim merkezinde büyürler. Ama bu durumda siz bunları neredeyse bahar ikliminde görüyorsunuz. Renklerindeki sararmaları da kesinlikle terk etmediler. Bu iklim hayvanlarda devamlılık halinde geldi" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği kangal köpeklerinin yapısını değiştirdi

"HAYVANIN PSİKOLOJİSİ OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Yıldız, köpeklerin karakterlerinde bir değişim olduğuna değinerek, "Tanımlama ve tanıma konusunda karakterde çok ciddi anlamda değişim oldu. Soğuğun tadında büyüyen, soğuk seven, soğuk için heves güden ve soğuğu bekleyen hayvan artık bunu göremiyor. Çünkü yalıtım yapamıyor. Yalıtım yapamadığı içinde karakterlerinde daha sert daha agresif olmalarını nerdeyse kaybettiler. Daha çok yaz ve bahar mevsimlerine göre hareket etmeye başladılar. Asimilasyon dediğimiz mevzu budur. Kangallarda ve diğer canlılarda doğanın tüm hiyerarşisinde değişiklik meydana geldi. -10 dereceden önce kangalın rahata geçeceğini siz hiç tahmin bile etmeyin düşünmeyin bile. Çünkü siz onu getiriyorsunuz kulübeye koysanız da hayvan kar yağdığında soğuk olduğunda mobilize oluyordu. Ve bunu arar gibi neredeyse karın üzerinde yatıp kendini mobilize edip kendini rahatlatıyordu. Çünkü bu değişim inanılmaz derecede hayvanın karakterine vurdu ve psikolojisini olumsuz etkiledi. Yani arıyor bunu gözlemliyor ve görüyoruz. Çünkü yeme ihtiyaçları durdu. Kışın çok fazla yiyorlardı. Bu durum azalmaya başladı ve bununla beraber dışarıda yatmıyor artık. Hayvan kulübesinde miskin miskin yatıyor ve bekleyiş içerisinde" dedi.

İklim değişikliği kangal köpeklerinin yapısını değiştirdi
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Hayvan Hakları, Kangal, Çevre, Yaşam, Sivas, kar, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İklim değişikliği kangal köpeklerinin yapısını değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin zaten yazdıklarından anlıyoruz bunu bilim adamı söylemesine gerek yok 4 5 Yanıtla
  • Fk:
    insanların bir bülümü dinden imandan cıkmış insan olmalarına rahmen hayvan neden değişmesin 5 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    İnsan olmasa doga harika 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:27 Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul’da 63 işletme kapatıldı Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı
06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:58:35. #1.12#
SON DAKİKA: İklim değişikliği kangal köpeklerinin yapısını değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.