İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Türk Mutfağı Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Yaşam

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

İskenderun Teknik Üniversitesi\'nde Türk Mutfağı Haftası Etkinliği
27.05.2025 20:59
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İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde yöresel yemekleri sergileyerek büyük beğeni topladı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel, Türk mutfağının kültürel miras içindeki önemine vurgu yaparken, Gastronomi bölümü öğrencilerinin uluslararası festivallerde kazandıkları madalyalarla üniversiteyi onurlandırdıklarını belirtti.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde Gastronomi Bölümü öğrencilerinin hazırladığı yöresel yemekler, 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Gastronomi ve Fuar Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. İskenderun Teknik Üniversitesi'nin, Türk mutfağını uluslararası platformda başarıyla temsil ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel, 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında düzenledikleri etkinlikte Gastronomi öğrencileri tarafından hazırlanan coğrafi işaretli lezzetlerin yer aldığını söyledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin (İSTE), 23-25 Mayıs tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenen International Gastro Bodrum Festivali'nde önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Rektör Duruel "Öğretim Görevlisi Enes Yürhani koordinatörlüğünde festivale katılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri başarılarıyla gururlandırdı. Üniversitelerarası ekip ve bireysel kategorilerde toplam 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak İSTE'yi gururla temsil etti" dedi.

Rektör Duruel, üniversite öğrencilerinin ve akademik kadronun bu önemli başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İskenderun Teknik Üniversitesi olarak bizleri gururlandırıyorsunuz. Hafta sonunda ses getiren bir etkinliğe daha imza attınız. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizler de kendinizle gurur duyabilirsiniz. Üniversitemize katkılarınız için tekrar tekrar teşekkür ederiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Rektör Duruel, Türk mutfağının kültürel mirastaki yerine de dikkat çekerek "Bu lezzetler sadece birer yemek değil, aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün ve yerel zenginliklerimizin birer taşıyıcısıdır. Etkinliğimiz, öğrencilerimiz için hem mesleki gelişim hem de kültürel mirasımıza sahip çıkma anlamında çok değerli bir fırsat sunmaktadır. Üniversite olarak başarılarımızla bölgeye, insana, öğrenciye ve bilime katkı sunmak istiyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceği için öğrenci yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Böyle olmak ve böyle ilerlemek istiyoruz" dedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen "Türk Mutfağı'nda Tescilli Lezzetler" etkinliği ise büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında, coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan geleneksel tatlar, Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin modern yorumlarıyla katılımcıların beğenisine sunuldu. Konuklar stantları gezerek tek tek yöresel lezzetleri tattı. Etkinlikte ayrıca, Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nde dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Türk Mutfağı Haftası Etkinliği - Son Dakika

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